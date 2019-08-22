Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin 18. yaş marşı
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AK Parti'nin 18. yaş marşı

50 dakika önce

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan marş, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan marş, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

AK Parti'nin yarın gerçekleştirilecek kutlama etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan 18. yaş marşı, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Videoda, partinin kuruluşundan bugüne geçen sürece ait görseller yer aldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da görüntülerinin yer aldığı marşın videosunda, "Haydi daha ileri. Hizmet bekliyor millet, tarihe sözümüz var, gelecek bizim elbet" ifadeleri kullanıldı.

Bu arada marşın videosu, Erdoğan'ın Twitter hesabından da paylaşıldı.

Partinin kurulduğu 14 Ağustos tarihinin Kurban Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle 18. yıl kutlama etkinliklerinin 23 Ağustos'ta yapılması kararlaştırılmıştı.

AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:49 Kaynak: AA
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