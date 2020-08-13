AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altınöz, mesajında, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde 19 yaşına ulaşan AK Parti ile Türkiye'yi hak ettiği noktaya taşımak için daha yapacak çok işleri olduğunu belirten Altınöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir kalkınmayı 18 yıla sığdıran partimizin bugün her zaman çalışkan ve dinamik teşkilatlarıyla yaşı 19 olmuştur. AK Parti yorulmak bilmeden çalışan kadrolarıyla karanlıkları aydınlığa çeviren bir meşalenin hikayesidir.

AK Partimiz parti içi demokrasi, siyasi ahlak ve millet iradesini her zaman öncelik kabul ederek Türkiye siyasi tarihinde önemli adımlar atmış demokrasimizin üzerindeki vesayet anlayışını yıkarak yeni yönetim sistemi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiştir."

Altınöz, AK Parti'nin her zaman milletle omuz omuza yürüdüğünü ifade ederek, "Demokrasimize yönelik saldırıları 15 Temmuz'da olduğu gibi milletimizle birlikte göğüsleyerek yoluna devam etmiştir. AK Partimizin 19. kuruluş yıl dönümünün ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.