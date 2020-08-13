AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, 14 Ağustos 2001'de çıkılan kutlu yolculukta, sayısız hizmet ve yenilikle Türkiye'ye çağ atlatan partilerinin 19. kuruluş yıl dönümü kutladıklarını belirtti.

14 Ağustos 2001 tarihinin, Türkiye'nin siyasi ve demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Şimşek, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti ile Türkiye'nin geleceğine dönük çok önemli adımlar atıldı. Bu yolculukta, sayısız hizmet ve yenilikle ülkemize çağ atlatan partimiz daima milletin emrinde olmuştur. AK Parti denilince milletin ortak hafızasında yatırımlar, yenilikler ve icraatların oluşturduğu hizmet destanlarının yer almıştır. Milletimizin emrinde, milletin hizmetkarı olma anlayışı ile gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tüm yol arkadaşlarımıza şahsım ve ülkem adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. İstikrar ve güvenin adresi AK Partidir. Partimizin 19'uncu kuruluş yıl dönümünün ülkemiz ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."