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AK Parti'nin 20'nci kuruluş yıl dönümüne doğru - Son Dakika

AK Parti'nin 20'nci kuruluş yıl dönümüne doğru

12.08.2021 16:02
AK Parti'nin 20'nci kuruluş yıl dönümüne doğru, System.String[]

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, partisinin kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, partisinin kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, huzur ve güvenin adresi olarak vatandaşın gönlünde taht kuran AK Parti'nin, mazlum ve mağdurun her hakkına sahip çıkan tek parti olduğunu belirtti.

"Toplumsal yıkıma ve körelmeye sebep olacak her olayda dik duruşundan asla taviz vermeyen kurucu liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan, muhatap kim olursa olsun sözünün arkasında durarak Türkiye'nin günden güne güven kazanmasına, dış siyasette tarih yazmasına vesile oldu." diyen Kılıç, AK Parti'nin ülkenin doğusu ve batısını bir tutarak dil, din, ırk, renk ve mezhep ayırımına gitmeksizin her türlü hizmet politikasını her yere ulaştırdığını kaydetti.

Toplumları tahrip eden yolsuzluk, yozlaşma, usulsüzlük, despotluk ve çıkarcılık gibi kavramlara savaş açan AK Parti'nin mazlumun gür sesi olmayı kendine şiar edindiğini aktaran Kılıç, şöyle devam etti:

"Yıllardır yapılamayan köprü, yol, okul, hastane, havaalanı, üniversite, iş alanları, sosyal alanlar, temel haklar gibi tüm alanlarda yaptığı büyük ataklarla dünyanın bakışlarını üzerine çeken AK Parti emin adımlarla yoluna devam ediyor. Terörün her türlüsüne kafa tutan, iç ve dış tüm kirli odaklara karşı yedi koldan mücadele eden AK Parti hükümeti, milletimizin bir kılına bile zarar gelmesin diye gecesini gündüzüne katan lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile kararlı adımlar atmaya devam edecektir. Ülkemizi artık eski Türkiye ile kıyaslamamız mümkün değil. Yaptığı her hamle, söylediği her söylem dünyada gündem olan bir Türkiye var artık."

AK Parti'nin 20'nci kuruluş yıl dönümüne doğru

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'nin 20'nci kuruluş yıl dönümüne doğru - Son Dakika


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