AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı korona virüsü önlemleri kapsamında ertelendi. - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı korona virüsü önlemleri kapsamında ertelendi. - Son Dakika

AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı korona virüsü önlemleri kapsamında ertelendi.

6 saat önce

AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı korona virüsü önlemleri kapsamında ertelendi.

AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı korona virüsü önlemleri kapsamında ertelendi., System.String[]

AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı korona virüsü önlemleri kapsamında ertelendi. - ANKARA

AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:31 Kaynak: İHA
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