AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı korona virüsü önlemleri kapsamında ertelendi. - Son Dakika

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AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı korona virüsü önlemleri kapsamında ertelendi.
6 saat önce
AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı korona virüsü önlemleri kapsamında ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:31 Kaynak: İHA
AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı korona virüsü önlemleri kapsamında ertelendi. - ANKARA
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