AK Parti Kadın Kolları'nın "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" Rize ve Trabzon'da düzenlenecek - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" buluşmaları, 21-22 Haziran'da Rize ve Trabzon'da yapılacak.

Kadın Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir başkanlığında "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" projesi kapsamında, "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" adı altında 81 ildeki kadınlarla buluşma programları devam ediyor.

Öncelikle temmuz sonuna kadar 24 ilde buluşma hedeflenen "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programında, 81 ilde kadınlarla bir araya gelmeyi planlayan heyet, 21-22 Haziran'da Rize ve Trabzon'da olacak.

Proje kapsamında, kırsal kalkınmaya ve kadın emeğine yönelik gerçekleştirilecek buluşmalarla kadınların iş gücüne katılım oranlarının artırılması hedefleniyor.

Nisanda başlayan, iş kurmayı ve meslek sahibi olmayı isteyen kadınların yoğun ilgisi ve katılımıyla düzenlenen toplantılarda katılımcılara, KOSGEB, Tarım İl Müdürlüğü, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının kadınların üretime destek vermesi için sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler anlatılıyor.

Bunun yanı sıra ziyaret edilen ilde daha önce bu teşviklerden faydalanarak, işletme ve meslek sahibi olan kadınların başarı öyküleri de örnek gösteriliyor. Böylelikle kadınlar arası tecrübe transferi gerçekleştirilerek, özelde ilde, genelde Türkiye'de bir farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Proje sonucunda, sağlanan destekler hakkında bilgilendirilen kadınların, mevcut uygulamalardan faydalanmaları ve kırsal kalkınmanın gelişmesi bekleniyor.

Bu projeyle girişimci kadınların hem yol göstericisi hem de destekçisi olmayı hedefleyen AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca Karadeniz ziyareti, sadece teşkilat çalışmalarıyla sınırlandırılmayarak, sahanın da nabzı tutulacak.

Rize ve Trabzon programında, mahalle sakinleriyle bir araya gelmeyi hedefleyen heyet, kadın çalışanların yoğun olduğu işletmeleri ziyaret edecek. Kadına odaklanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basınla da bir araya gelinerek, Karadenizli kadınların beklentileri ve talepleri dinlenecek. Daha sonra ev ekonomisine katkıda bulunan kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini sergiledikleri stantlara ziyaretlerde bulunulacak.

Bu kapsamda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile Genel Merkez Kadın Kolları birim başkanlarından oluşan heyet, 21 Haziran'da Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Konferans Salonu'nda meslek sahibi olmayı ve iş kurmayı düşünen kadınlarla bir araya gelecek. Heyet, 22 Haziran'da ise Trabzon'da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde kadınlarla buluşacak.