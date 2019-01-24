AK Parti'nin Adana İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı
1 saat önce
AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende, yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Cumhur İttifakı kuran AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:51 Kaynak: DHA
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