Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Aday Tanıtım Toplantısı Öncesi Tribünlerde Gerginlik

AK Parti'nin Aday Tanıtım Toplantısı Öncesi Tribünlerde Gerginlik

1 saat önce

- AK Parti'nin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacağı tanıtım toplantısı öncesi Sinan Erdem Spor salonunun tribünlerde bulunan partililer arasında gerginlik yaşandı.

AK Parti'nin Aday Tanıtım Toplantısı Öncesi Tribünlerde Gerginlik, System.String[]
- AK Parti'nin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacağı tanıtım toplantısı öncesi Sinan Erdem Spor salonunun tribünlerde bulunan partililer arasında gerginlik yaşandı. Yer tartışması ile başlayan kavgaya tribünde bulunan diğer partililer ve polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kürsüden de gerginliğin yatışması için sürekli anons yapıldı. 

- Meriç

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:18 Kaynak: DHA

Polis, Sinan Erdem, İstanbul, Güncel
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