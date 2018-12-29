AK Parti'nin Aday Tanıtım Toplantısı Öncesi Tribünlerde Gerginlik
31 dakika önce
- AK Parti'nin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacağı tanıtım toplantısı öncesi Sinan Erdem Spor salonunun tribünlerde bulunan partililer arasında gerginlik yaşandı.
- AK Parti'nin İstanbul
Belediye başkan adaylarını açıklayacağı tanıtım toplantısı öncesi Sinan Erdem
Spor salonunun tribünlerde bulunan partililer arasında gerginlik yaşandı. Yer tartışması ile başlayan kavgaya tribünde bulunan diğer partililer ve polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kürsüden de gerginliğin yatışması için sürekli anons yapıldı. - Meriç
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:13 Kaynak: DHA
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