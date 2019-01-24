Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Adayı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nu Karşıladı

AK Parti'nin Adayı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nu Karşıladı

2 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun CHP'li belediye başkan adayı Cumhur Şener'e destek vermek üzere geldiği Ödemiş'te, yerel seçim öncesi tüm siyasetçilere örnek olacak bir tablo yaşandı.

AK Parti'nin Adayı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nu Karşıladı, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun CHP'li belediye başkan adayı Cumhur Şener'e destek vermek üzere geldiği Ödemiş'te, yerel seçim öncesi tüm siyasetçilere örnek olacak bir tablo yaşandı. AK Parti'nin Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mimar Münir Bezmez, Başkan Kocaoğlu'nu CHP ilçe binasının önünde karşıladı.

Daha önce de AK Partili ve CHP'li adaylarının sosyal medya üzerinden birbirlerine başarılar dilemesiyle dostluk rüzgarlarının estiği Ödemiş'teki yerel seçim yarışında, örnek bir fotoğraf karesi daha kaydedildi. Ödemiş'e gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu, AK Parti Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mimar Münir Bezmez karşıladı.

AK Parti ilçe yöneticileriyle birlikte yerel seçimlerde kazananın İzmir ve Ödemiş olması temennisini Kocaoğlu'na ileten Bezmez, "İlçemize hoş geldiniz. Önemli olan vatandaşlarımızın en iyi hizmetleri alması. Hangimiz kazanırsa kazansın biz birbirimizin destekçisiyiz" diyerek dostluk mesajlarını yineledi.

Bezmez'e karşılamadan dolayı teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, "Hep beraberiz, bugünkü tablo da bunu gösteriyor. Ben de size başarılar diliyorum" yanıtını verdi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:58 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Ödemiş, Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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