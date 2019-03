AK Parti'nin Adıyaman Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu Bay Kemal'de utanma yok. Geçen 'Başörtüsü sorununu biz çözdük' diyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu Bay Kemal'de utanma yok. Geçen 'Başörtüsü sorununu biz çözdük' diyor. ya sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu olan kadın, İstanbul Üniversitesinde rektör yardımcısıydı, senin partinin milletvekili oldu. Sen kimi aldatıyorsun?" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Emniyet Müdürlüğü yanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Erdoğan, konuşması sırasında geçmişteki başörtüsü yasağına değinerek, "Bu Bay Kemal'de utanma yok. Geçen 'Başörtüsü sorununu biz çözdük' diyor. 'Ben çözdüm' diyor. ya sen neyi çözdün? Affedersiniz ikna odalarının sorumlusu olan kadın, İstanbul Üniversitesinde rektör yardımcısıydı, senin partinin milletvekili oldu. Sen kimi aldatıyorsun? O ikna odalarının sorumlusuydu. Kızlarımızın başörtüsüyle o kadın bizzat oynadı. Sen kimi aldatıyorsun? Artık üniversitelerde böyle bir sorunumuz var mı? Okullarımızda böyle bir sorunumuz var mı? Devlette böyle bir sorunumuz var mı? Çalışacaksınız, başaracaksınız. İnşallah o makamlara siz geleceksiniz. Onun için ha gayret. Çünkü unutmayın bir kere azmettiniz mi ondan sonra tevekkül edin evelallah neticeye git." diye konuştu.



"Bu korkaktır, ürkektir, bundan bir şey olmaz"



Seçim sandığında bir asır önce Samsun'da istiklal meşalesini ateşleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ufku, Anadolu'yu dolaşan Mehmet Akif Ersoy'un gayreti bulunduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"O sandıkta 104 sene önce Çanakkale'ye koşan 15'lilerin, ne demek 15'li biliyor musunuz, 15 yaşındaki gençler, fidan, fidan, bunlar tıbbiyeli öğrenciler, gönül coğrafyamızdan yüzbinlerce şehidin fedakarlığı var. O sandıkta 15 Temmuz gecesi birileri tankların arasından kaçarken, kimdi o? Bay Kemal. Saat 23.15 Atatürk Havalimanı'na iniyor ve Feto'cular alıyor onu, tankların arasından geçiriyor, Bakırköy Belediyesi'ne gönderiyor. 01.15'te de ben iniyorum ve bana diyorlar ki 'Buradan işte 2 saat kadar önce Bay Kemal geçti.' Hayırlı olsun. Ama bu adam ne diyordu? Diyordu ki 'Darbe yapılırsa tankların önüne önce ben çıkarım.' Bu var ya bu korkaktır, ürkektir, bundan bir şey olmaz. Ama ne yazık ki benim CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu adamın peşine nasıl takılıyorlar anlamak mümkün değil. ve o çıplak elleriyle darbecilere meydan okuyan kahramanların mücadelesi var. O sandıkta azgın azınlığın her türlü provokasyonuna rağmen, meşru zeminden ayrılmayan sessiz çoğunluğun basireti var."



"O alçak, vicdansız Sisi ile bir araya geldiler"



Erdoğan, 31 Mart'ta herkesin böyle bir sorumlulukla hareket edeceğini, omuzlardaki bu ağır yükün bilinciyle sandıklara gideceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Hafife almayacağız işi. Adıyaman sadece burası değil. İstanbul'da Adıyamanlı yok mu? İstanbul'daki Adıyamanlı hemşehrilerimizi, akrabalarımızı arayıp diyeceksiniz ki 'Bak İstanbul'da bizim havalimanımızdan yollarımıza kadar emeği olan Binali Yıldırım kardeşimizi destekleyin.' Bunu söylemeniz lazım. Ankara'da Adıyamanlı kardeşlerim için orada da 'Mehmet Özhaseki kardeşimizi destekleyin' dememiz lazım. 'İzmir'de Nihat Zeybekci kardeşimizi destekleyin' dememiz lazım. Çünkü bunlara 31 Mart'ta bir Osmanlı tokadını sandıkta atmamız lazım. Çünkü 31 Mart'ta evlatlarımızın ellerinden tutacak, bizden öncekilere minnet borcumuzu ödemek üzere hep beraber sandıklara koşacağız. İnşallah 82 milyon olarak o sandığın hakkını verecek, rekor oy oranlarıyla hep birlikte demokrasimize sahip çıkacağız.



Unutmayın 9 kişinin idam edildiği gün darbecilerin elini sıkmak için kuyruğa giren Avrupa'nın ikiyüzlü siyasetçilerine bir kez daha Türk demokrasisinin gücünü göstereceğiz. Unutmayın Mısır'da ne yaptı? 9 genci idam ettiler. İdam AB'de yasak. Sonra ne oldu? O alçak, vicdansız Sisi ile bir araya geldiler."



"Türk milletinin iradesine ipotek koymaya çalışan alçaklar"



Erdoğan, bundan dolayı 31 Mart'ın önemli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:



"Her fırsatta Türkiye'ye hak, hukuk dersi vermeye yeltenen terör sevicilere o sandıkta yine hadlerini bildirmeye hazır mıyız? Bizi merhum Menderes'in akıbetiyle korkutabileceğini zanneden vesayetçilere o sandıkta hep birlikte 'Yeter söz de karar da milletindir' diyecek miyiz? Pensilvanya'dan, Kandil'den, Avrupa'dan Türk milletinin iradesine ipotek koymaya çalışan alçaklara sandıkta esaslı bir ders verecek miyiz?



İstanbul'un ortasında ezanımıza edepsizlik eden marjinallere, kongrelerinde bayrağımızı asmayan bölücülere, İstiklal Marşımızı okumaktan utanan CHP'li gafillere sandıkta gereken dersi verecek miyiz?"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu da kabul etmeyeceğini belirten Erdoğan, "İspat ederim. O da var burada, hepsi kayıtlarda. CHP'nin Adalar Belediye Başkan adayı. Bay Kemal de orada, diğerleri de orada. Onlar İstiklal Marşı okuyor ama adayı orada İstiklal Marşı'nı okumadı." dedi.



16 bin 500 kilometre öteden tehditler savuran katillerden, 82 milyon olarak seçim sandığında hep birlikte gereken hesabı soracaklarını vurgulayan Erdoğan, Adıyamanlıların 31 Mart'ta sandığa, demokrasiye sahip çıkmasını istedi.



Erdoğan, 31 Mart sonuçlarının şimdiden hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Milletin iradesi için darağacında can veren yiğitlerin ruhu şad olsun." diye konuştu.



Seçim çalışmaları



Son 26 günde Adıyaman ile beraber 56 il ve 24 ilçeyi ziyaret ettiğini aktaran Erdoğan, soğuk sıcak, kar tipi demeden, ayaza, yağmura aldırmadan, iller ve vatandaşlar arasında ayrım yapmadan, tüm Türkiye'yi dolaştıklarını belirtti.



Bir taraftan biten projelerin açılışını yaptıklarını diğer taraftan ülkenin güvenliği, ekonomisi, dış politikasıyla ilgili meseleleri takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, bu akşam İstanbul'un en büyük spor salonunda düzenlenen Trabzonlular gecesine katılacağını bildirdi.



Erdoğan, gittikleri her yerde kardeşliği yücelttiklerini, buruk gönülleri, kırık kalpleri tamir etmeye çalıştıklarını, milletle yüz yüze hasbihal ederken aynı zamanda onların taleplerini, eleştirilerini, mesajlarını, beklentilerini tek tek not aldıklarını, emekliler, işçiler, işverenler ve evine helal rızk götürmek için güneşle beraber dükkanını açan esnafla dertleştiklerini, teşkilatlar, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişareler yaptıklarını kaydetti.



(Sürecek)

