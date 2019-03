AK Parti'nin Ağrı Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası bir marka olan Nike'ın Ağrı'ya fabrika kurarak, 5 bin kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı.

Erdoğan, partisince Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.



Ağrı'da 4 bin 243 konut projesini hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, imar barışı ile 18 bin Ağrılının mülkiyet sıkıntısını çözdüklerini söyledi.



Erdoğan, Ağrı'ya 3 atık su arıtma tesisi kazandıracaklarını, bölünmüş yol uzunluğunu 16 kilometreden 379 kilometreye çıkardıklarını bildirdi.



Yolun ve suyun medeniyet olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bundan ne CHP ne HDP anlar. Bunların böyle bir derdi yok. Bunlar sadece çukur açar. Bunlar çukur, çöp, terör, bunun dışında hiçbir şey yok." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Ağrı şehir geçişi ve bağlantı yollarını bu yıl; Patnos-Malazgirt-Bulanık yolu, Ağrı-Doğubeyazıt ayrımı Çaldıran yolu ve Taşlıçay-Diyadin ayrımı-Çaldıran ayrımı arasını seneye; Iğdır-Doğubeyazıt yolu, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos yolu, Köprüköy-Hınıs ayrımı, Karayazı-Elmalıdere-Tutak yolu, Kağızman-Tuzluca ayrımı, Cumaçay-Ağrı yolu, Küpkıran Köprüsü, Erciş-Patnos yolu ile Eleşkirt-Ağrı-Taşlıçay yolunu bir sonraki yıl tamamlayacaklarını aktardı.



Ağrı Havalimanı'na yıllık 2,5 milyon yolcu kapasiteli terminal binası yaptıklarını ve havalimanının yolcu trafiğinin 326 bini geçtiğini kaydeden Erdoğan, "Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Ağrı'nın hasretle beklediği Yazıcı Barajı'nı hizmete aldık." dedi.



"Bunların derdi bu ülkede huzuru kaçırmak"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da baraj olmadığına yönelik iddiasını hatırlatan Erdoğan, "Biz, Hatay'a 6 tane baraj yaptık diyoruz. Hatay'ın Belediye Başkanı, o da onun gibi bir cambaz, diyor ki 'Burada baraj var mı?' Hatay'ın Belediye Başkanı diyor ki 'Burada baraj yok ki." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Hatay'daki konuşmasından o iddianın yer aldığı bölüm ile Hatay'daki barajları gösteren videoları alandakilere izletti.



Ziya Paşa'nın "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" sözüne atıfta bulunan Erdoğan, "Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu CHP, baraj yaparsın karşı çıkar. HDP, baraja karşı çıkar. Fakat biz, bunların hiçbirini dinlemedik yolumuza devam ediyoruz. Niye? barajımız olacak ki benim vatandaşımın içme suyu, kullanma suyu olsun. Barajımız olacak ki, benim vatandaşım bütünüyle çevrede sulamayı yapsın. Bunların derdi bu ülkede başka. Bunların derdi bu ülkede huzuru kaçırmak. Benim milletimin refahına, huzuruna bunlar düşman. Birlik, beraberlik istemiyor bunlar..." değerlendirmesinde bulundu.



"Yazıcı Barajı'yla, 250 bin dekar zirai arazi sulanacak"



Yazıcı Barajı'yla, Ağrı şehir merkezi ve 15 yerleşim yerinin içme suyu ihtiyacının uzun yıllar boyunca karşılandığını söyleyen Erdoğan, "Yazıcı Barajı'yla, Ağrı Ovası boyunca yaklaşık 250 bin dekar zirai arazi de sulanacak. Patnos ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için içme suyu arıtma tesisi inşa ediyoruz. Ağrı'ya iki baraj ve bir gölet daha inşa ediyoruz. Patnos-Yukarıgöçmez Barajı'nın inşasını yarıladık. Taşlıçay Derecek Barajı'nın inşasında ise sonlara geliyoruz. Patnos Yeşilhisar Göleti'nin de inşaat çalışmaları devam ediyor. Yapımı devam eden sulama tesisleri tamamlandığında Ağrı'da 150 bin dekar arazi sulamaya açılacak." bilgisini verdi.



Ağrılı çiftçilere toplam 1,1 milyar tarımsal destek verdiklerini dile getiren Erdoğan, şehirdeki yatırımcıları, 1 milyar liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek 6 bin 355 kişilik ilave istihdam oluşturduklarını söyledi.



Erdoğan, Ağrı'da 6 bin iş yerine toplam 122 milyon liralık Sosyal Güvenlik Kurumu prim teşviki verdiklerini anlattı.



"Ağrı'yı ülkemizin en büyük et üssü yapacağız"



Ağrı'ya doğal gazı getirdiklerini belirten Erdoğan, şu anda 81 kentte ve 922 ilçenin yarısında doğal gaz olduğunu kaydetti.



Erdoğan, bu yıl Eleşkirt, Patnos ve Taşlıçay'a, 2021 yılında ise Diyadin'e doğal gazın getirileceğini, Doğubeyazıt Şafi Cami'nin, Ahmedi Hani Türbesi'nin ve İshak Paşa Sarayı'nın restorasyonlarını tamamlayarak hizmete aldıklarını aktardı.



Ağrı'ya daha büyük hizmetler getireceklerini dile getiren Erdoğan şöyle konuştu:



"Ağrı'yı ülkemizin en büyük et üssü yapacağız. Tekstilde, Ağrı'yı bölgemizin en önemli üretim merkezi haline getireceğiz. Buradan tüm tekstilcilerimize bir mesajım var. Tekstilcilerimizi gözden çıkarmak bir yana özellikle Ağrı gibi yoğun istihdama ihtiyaç duyduğumuz bölgelerimizde ciddi teşviklerle desteklemeyi sürdüreceğiz. İnşallah şimdi uluslararası bir marka, Nike buraya geliyor, fabrikayı kuruyor ve 5 bin istihdam sağlayacak. Bu, uluslararası bir marka... TOKİ evlerindeki ve şehrimizin dört mahallesindeki tapu sorununu en kısa sürede çözüyoruz. Bunun için sizlerden 31 Mart'ta merkezde ve ilçelerde adaylarımızı desteklemenizi istiyorum. Hala eksikler, yapılması gereken işler, yatırımlar yok mu? Elbette var. Bu eksikleri, AK Parti tamamlayabilir. Unutmayın, yaparsa AK Parti yapar. Burada belediye başkanlarımız, Ankara'da bizler el ele vereceğiz. Ağrı'yı hedefleriyle buluşturana kadar bize durmak yok."



"Bilin ki hedefi bize saldırmaktır"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin gücü de huzur da zenginliği de birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden geçiyor. Her kim birliğimize saldırıyorsa, bilin ki hedefi bizlerin ve evlatlarımızın geleceğini karartmaktır. Her kim kardeşliğimize saldırıyorsa, bilin ki hedefi bu ülkeyi ve bu milleti tıpkı çevremizde gördüğümüz örneklerde olduğu gibi yerle yeksan etmektir. Her kim ezanımıza bayrağımıza, değerlerimize, İstiklal Marşı'mıza saldırıyorsa, bilin ki hedefi bize saldırmaktır." şeklinde konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda, CHP'nin Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül'ün İstiklal Marşı'nı okumadığını kaydeden Erdoğan, "Çünkü HDP, İstiklal Marşı'mızın düşmanıdır, bayrağımızın düşmanıdır. Toplantılarında bir tane Türk bayrağı göremezsiniz. Dolayısıyla 31 Mart'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım." ifadelerini kullandı.



(Sürecek)

Erdoğan: Nike Ağrı'ya Fabrika Kuracak, 5 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak

