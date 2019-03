AK Parti'nin Amasya Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merzifon Organize Sanayi Bölgemizi 42 hektar daha genişleterek 1000 kişilik yeni istihdam oluşturuyoruz.

Erdoğan, partisince Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.



Amasya'ya 3 baraj ve gölet yaptıklarını, 5 barajın daha inşasının devam ettiğini belirten Erdoğan, Amasya'nın en önemli projelerinden biri olan Aydınca Barajı ile 33 bin dekar araziyi sulayacaklarını söyledi.



Barajla yeraltı suyunun kullanımının azalacağını, borulu şebeke vasıtasıyla da cazibe sulaması yoluyla ülke ekonomisine büyük katkıda bulunulacağını ifade eden Erdoğan, tamamladıkları sulama tesisleriyle toplam 122 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını kaydetti. Erdoğan, inşaatı devam eden sulama tesisleriyle de 65 bin dekar zirai araziyi daha sulamaya açacaklarını bildirdi.



Erdoğan, son 17 yılda Amasya'da tamamladıkları 65 dere ıslahıyla, 82 yerleşim yeri ve zirai arazileri taşkın zararlarından koruduklarını, ayrıca 7 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Yeşilırmak'ı kauçuk bent ile şişirerek özellikle yaz aylarında su seviyesinin düşmesini engellediklerini belirten Erdoğan, böylece ırmakta her mevsimde sandallarla gezinti yapılmasını, 4 mevsim turizme hizmet verilebilmesini sağlamış olacaklarını bildirdi.



Erdoğan, ayrıca ırmağın üzerinde kurdukları hidroelektrik santralde enerji üretimine kasımda başlayacaklarını belirterek, Yeşilırmak'ın her iki yakasındaki rekreasyon alanlarının şehrin güzelliğine güzellik katacağını vurguladı.



Çiftçilere destekleme ödemesi



Amasyalı çiftçilere son 17 yılda toplam 806 milyon lira tutarında tarımsal destek verdiklerine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye genelinde bu yılın Ocak-Şubat döneminde çiftçilere 5 milyar liralık destekleme ödemesi yaptıklarını, Mart ayı içerisinde 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi daha gerçekleştireceklerini bildirdi. Erdoğan, "Böylece yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız. Amasyalı çiftçilerimizde bu ödemelerden paylarına düşeni alıyor." dedi.



Erdoğan, Amasya'ya Suluova Organize Sanayi Bölgesi ve bir Ar-Ge merkezini kurduklarını kaydederek, "Merzifon Organize Sanayi Bölgemizi 42 hektar daha genişleterek 1000 kişilik yeni istihdam oluşturuyoruz. Amasyalı yatırımcılarımızı 2 katrilyon liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek 7 bin kişilik ilave istihdam sağladık. Şehrimizdeki 19 bin iş yerimize toplam 427 trilyon liralık sosyal güvenlik kurumu prim teşviki verdik." dedi.



Amasya, Ziyaret, Merzifon, Suluova, Taşova ve Gümüşhacıköy'e doğal gazı getirdiklerini de belirten Erdoğan, "Helga, onda doğalgaz olacak da benim Fatma kardeşimde Hatçe kardeşimde, Ayşe kardeşimde niye olmasın? O çile devri eski Türkiye'de kaldı artık modern Türkiye, butona basacaksın bütün daire, apartman ısınacak, sıcak su anında gelecek. Bunları biz sağladık. Bay Kemal neredeydin sen, hangi dünyada yaşıyordun?" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, Yeni Çeltek Kömür İşletmeleri'nin Amasya'nın önemli bir değeri olduğunu, buradaki kömür üretimini yeni bir işletmecilik anlayışıyla sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi. Erdoğan, "Hem verimliliği artacak hem işçilerimizin haklarını koruyacak bir formülle Yeni Çeltek şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecektir." dedi.



Gelecek dönemde Amasya'yı daha büyük hizmetlerle buluşturacaklarını belirten Erdoğan, bunun için de 31 Mart'ta AK Parti'ye, merkez ve ilçe belediye başkan adaylarına güçlü bir destek beklediğini söyledi.



"Bu ülkeyi, bu milleti bölemeyecekler"



Büyük bir gayretle Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma ihtimalinin içeride ve dışarıda birilerinin uykularını kaçırdığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu hedeflere ulaştığımızda ne uluslararası siyasette ne ekonomide bir daha ülkemizin önünü kesemeyeceklerini biliyorlar. Bu hedeflere ulaştığımızda ne terör örgütlerini ne diğer yapıları bir daha bize musallat edemeyeceklerini biliyorlar. Özellikle son 6 yılda büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzü engellemek için her yola başvurdular. Bir şey yapabildiler mi? Gabar'da inlerine girdik mi Cudi'de girdik mi Tendürek'te girdik mi Kandil'de girdik mi? Feto'cuları kovalayarak, Feto'cular şu anda bir kısmı cezaevlerinde biliyorsunuz dinleniyor. Kaçan kaçtı ama onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Daha da kovalıyoruz. Çünkü bu ülkeyi, bu milleti bölemeyecekler. Büyük bir gayretle bu yola devam edeceğiz. Milletimizin feraseti ve kararlılığıyla hamdolsun hiçbiri de bunların bir şey başaramadı. Şimdi bunlar 31 Mart'ı fırsata dönüştürmeye çalışıyorlar. Ülkemizin istikrarına, güven ortamına, yatırımlarına, operasyonlarına engel olmak için ümitlerini nereye bağladılar? 31 Mart'a. Şimdi biz sandıklara hakim çıkacak mıyız? Sandıklara gitmeyen kardeşlerimi de sandığa götüreceksiniz. Aramızda ufak tefek pürüzler sebebiyle ayrılık gayrılık yok."



Konuşmasının sonunda da "Didar ile muhabbete doyulmaz/ Muhabbetten kaçan insan sayılmaz/ Münkir üflemekle çerağ söyünmez/ Tutuşunca yanar aşkın çırası." dizelerini okuyan Erdoğan, "Amasya ile de muhabbete doyum olmaz. Bizim aşkımızın çırası Allah'ın izniyle hiç sönmez." dedi.



-Mitingden notlar



Mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada Amasya'nın üzerini raptiye ile işaretleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında "Bizimkisi bir aşk hikayesi" adlı parçaya eşlik etti.



Erdoğan, konuşması öncesinde sahnede yanına gelen ve bu sırada ağlayan çocuğa sarılarak ağlamaması konusunda söz aldı.



Mitingde AK Parti Amasya milletvekilleri Hasan Çilez ve Mustafa Levent Karahocagil, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek ile Amasya Belediye Başkanı ve yeni dönemde başkan adayı Cafer Özdemir de birer konuşma yaptı.



Konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamlayan Erdoğan, bu sırada vatandaşlara içerisinde çay olan kenevirden dokunmuş bez çanta dağıttı.



?Mitinge, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı. ?



