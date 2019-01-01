AK Parti'nin "Ankara Adayları" Açıklandı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Ankara Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:35 Kaynak: AA
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