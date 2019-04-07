AK Parti'nin Ankara'daki Seçim Sonuçlarına İtirazı
1 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin müracaatı üzerine Ankara'nın 13 ilçesinde oyların yeniden sayımına ilişkin başvuruyu reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu
(YSK), AK Parti
'nin müracaatı üzerine Ankara
'nın 13 ilçesinde oyların yeniden sayımına ilişkin başvuruyu reddetti.
Edinilen bilgiye göre, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Ankara'nın 25 ilçesinde büyükşehir belediye başkan adaylığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayımına ilişkin yapılan başvuru sonuçlandı.
YSK tarafından yapılan inceleme neticesinde 25 ilçeye yapılan itirazlardan 13'ünün reddedildiği öğrenildi.
12 ilçeye yapılan başvurunun da YSK tarafından görüşüldüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:59 Kaynak: AA
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