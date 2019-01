AK Parti'nin "Ankara Projeleri"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki , Başkent için tasarladıkları projeleri tanıttı.Parti genel merkezinde, ilçe belediye başkan adaylarının da katılımıyla düzenlenen Başkent projelerinin tanıtım toplantısında konuşan Özhaseki, şehirlerin geleceğinin o şehirdeki yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılı olduğunu söyledi.Özhaseki, Kültür, Sanat ve Turizm başlığı altındaki 13 projeden biri olan "Kültür Yolu" projesinin Ankara 'nın binlerce yıllık tarihini ön plana çıkaracağını belirtti. Kültür yolu projesinin kısa ve uzun hat olarak iki bölümden oluştuğunu ifade eden Özhaseki, " Kısa hat 8 kilometreden oluşuyor. Hat üzerinde toplam 382 eser var. Uzun hat ise 10 kilometreyi biraz geçiyor. Burada da 411 tarihi eser yer almaktadır." diye konuştu.Sosyal Projeler başlığı altında 11 farklı çalışma yaptıklarını aktaran Özhaseki, bu kapsamda, öğrencilere istediği saatlerde ders çalışma imkanı sağlamak için 7 gün 24 saat esasıyla çalışacak 10 "Uyanık Kütüphane" sunacaklarını anlattı.Özhaseki, üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik sosyal projeler kapsamında çay, çorba ve çamaşır yıkama hizmeti vereceklerine işaret ederek, "Okul bölgelerinin girişlerinde, eğer rektörlerimiz izin verirlerse öğrencilere bir kupa içerisinde çorba içebilecekleri bir imkan sunacağız. Bunu daha önce yapmış biriyim. Çamaşırını teslim edip, dersten çıktıktan sonra tertemiz alabileceği bir imkan da sağlamak istiyoruz." dedi.Başkentte, "Çocuk Şehri" projesiyle 1 milyon metrekarelik alan içerisinde çocuklara özel bir şehir oluşturacaklarını bildiren Özhaseki, kent genelinde bütün mahallelerde etüt merkezleri, kreşler ve çocuk oyun evleri yapacaklarını söyledi."Cebeci Stadı yerine millet bahçesi yapılacak"Özhaseki, 13 "millet bahçesi" ile Ankara'ya birkaç yılda 12 milyon 950 bin metrekare yeşil alan kazandırmayı hedeflediklerinin altını çizerek, "Bunlardan üç tanesi benim bakanlığım döneminde ön hazırlığını yaptığımız, şimdi ise değerli bakan kardeşimin de projelendirip işe başladığı yerler ama 10 tanesi yeni başlayacağımız yerler. Bu projeler bittiğinde Ankara'da kişi başına yeşil alan miktarı 27 metrekareye çıkacak." diye konuştu. Projesi hazırlanan millet bahçelerinden AKM , Gölbaşı ve Kanal Ankara kapsamındakilerin çalışmalarına başlandığına dikkati çeken Özhaseki, Dikmen Vadisi 4-5. etap, Cebeci, Payamlı Tepe, Çubuk Çayı Karaköy , Hacı Kadın, Yükseltepe, Göksu 2. etap, Gazi ve Polatlı millet bahçelerinin, hazırlığı yapılan projeler olduğunu ifade etti.Başkentteki askeri birliklerin kent dışına taşınmasının ardından boşalacak kamu binaları ve yerlerin kullanım durumları hususunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a bilgi verdiğini aktaran Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız, çok acil bir durum olmadığı sürece, istisnası için bir şey diyemiyoruz ama genelde tamamının yeşil alan olacağı sözünü verdi. Cebeci Stadı çok konuşuluyordu. Oranın da millet bahçesi olmasını Cumhurbaşkanımız talimat olarak verdiler. Cebeci Stadı da millet bahçesi olarak hizmet edecek." şeklinde konuştu.Özhaseki, 19 Mayıs Stadyumu ile ilgili de özel bir çalışma yaptıklarını, projeyi hazırlayan mimarın dünyanın 25 yerinde stat projesi yaptığını söyledi. 55 bin seyirci kapasitesine sahip olması planlanan 19 Mayıs Stadyumu ve Spor Kompleksi'yle ilgili sinevizyon sunumu yapan Özhaseki, şunları kaydetti: Kayseri 'de ilk Kadir Has Stadyumu'nu çağırıp teslim ettiğimde bu arkadaşımızın çizgisine çok güvendim ve çok güzel bir stat ortaya koyduk. 2004 yılında başladık ve iki yıl içerisinde bitirdik. Bir belediye olarak 33 bin kişilik UEFA standartlarında ilk stadyumu, belediyenin kasasından para çıkmadan gerçekleştirdik. Bu projeyi gündeme getirerek biraz daha revize ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Bu projenin, inşallah yetiştirebilirsek, bir iki ay içerisinde temelini atacağız."Kızılay-havalimanı metro hattıBaşkentin ulaşımıyla ilgili projelere de önem verdiklerini vurgulayan Özhaseki, ilk etapta yapılması gereken projeleri 13 başlıkta topladıklarını anlattı.Kızılay'dan Esenboğa Havalimanı'na kadar uzanacak hatta metro ağının olması gerektiğini belirten Özhaseki, "Kuyubaşı'ndan havaalanına kadar yapılacak 26 kilometrelik hattın gündemde tutulup, bir an önce ihalesinin yapılıp, gerçekleştirilmesi icap eder. Sayın Cumhurbaşkanımıza da izah ettim ben bu konuyu. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde bunların ihalesi yapılıp, çok kısa süre içerisinde bitiririz." diye konuştu.Mehmet Özhaseki, bunun yanı sıra Başkentlileri toplu ulaşımı kullanmaya teşvik etmeyi hedefleyen oto park projelerine de değindi. Raylı toplu taşıma sistemlerinin daha aktif kullanılması için metro istasyonları çevresine yeni otopark alanlarının yapılacağını bildiren Özhaseki, şöyle devam etti:"Bütün dünyada insanlar yolları genişleterek trafiği rahatlatmıyorlar. Tarihi kentler var ve bir milim o yolları genişletme imkanları yok. Ne yapıyorlar peki? Toplu taşımayı özendiriyorlar. Lüks ve konforlu hale getiriyorlar. İnsanlar evlerinden çıktıklarında araçlarıyla veya bisikletleriyle metro hattına kadar geliyorlar. Bir yere araçlarını bırakıyorlar. Sonra metro ile devam ediyorlar. Bunun adı da 'Park et, devam et.' Bizim metro duraklarının tamamında araçlarımıza otopark yeri sağlamamız lazım ve insanların lükse ve konfora alışarak devam etmesini sağlayacak bir ortama kavuşturmamız lazım."