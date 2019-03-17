AK Parti'nin Antalya Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diyarbakır'ın hali neydi?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diyarbakır'ın hali neydi? Şimdi gidin tanımazsınız, bambaşka oldu. Mardin, Hakkari, Şırnak, Van öyle. Hepsine gittim, gidiyorum. Benim için engel Allah'ın izniyle yok. Niye? 780 bin kilometrekarenin, 82 milyonun Cumhurbaşkanıyım. Biz, yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Bizde ayrım yok." dedi.



Erdoğan, partisince Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Bugüne kadar şehirler arasında bir ayrımcılık yapmadıklarını, insanları kamplara ayırmadıklarını, kimsenin inancına, kılık kıyafetine, hayat tarzına müdahale etmediklerini belirten Erdoğan, kimseye "sen niye böyle giyiyorsun, niye böyle yapıyorsun" demediklerini söyledi.



İnanca, bütün hayat tarzına kefil olduklarını vurgulayan Erdoğan, yasakları değil, özgürlükleri, vesayeti değil, demokrasiyi savunduklarını ifade etti.



Hatay Belediye Başkanının "Oy yoksa, yol da yok, hizmet de yok" dediğini aktaran Erdoğan, "Hale bak. Sen bir belediye başkanısın, sen bunu nasıl söylersin? Senin görevin ne? Senin görevin oradaki hizmeti yapmak. Ama biz, milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz." diye konuştu.



"CHP ne demektir? Çöp, çukur, çamur, bir de çarpık yapılaşma. CHP ne demektir? Yolsuzluk, yasaklar, yokluk. Her şey var." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bizim Güneydoğu'da oy aldığımız, milletvekili çıkaramadığımız yerler var. Biz buralara hizmet götürmedik mi? Hayır, oralara da götürdük. Niye? Oralar da bizim topraklarımız. Oralar da bizim vatanımız. Onlar, çukurlar, kanallar kazdılar biz ise kayyumları atamak suretiyle bütün oraları şu anda pırıl pırıl yaptık. İşte Diyarbakır'ın hali neydi? Şimdi gidin tanımazsınız, bambaşka oldu. Mardin, Hakkari, Şırnak, Van öyle. Hepsine gittim, gidiyorum. Benim için engel Allah'ın izniyle yok. Niye? 780 bin kilometrekarenin, 82 milyonun Cumhurbaşkanıyım. Biz, yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Bizde ayrım yok."



"Eserlerle damga vurduk"



"(Seçim döneminde attık tuttuk sonra da hiçbirini yapmadık) diyen CHP'li beceriksizlerden arkadaşlarının olmadığını" ifade eden Erdoğan, "Yolsuzluklarını gizlemek için Antalya çöplüğünde evrak yakan, Antalya'ya hizmet diye bira festivali getiren, 15 Temmuz destanına FETÖ ağzıyla iftira eden gafillerden asla olmadık. Sizin için çalıştık, sizin için koşturduk, sizin için taş üstüne taş koymanın çabasında olduk. Seçim meydanlarında ne söz vermişsek, bu kürsüden sizlere neyi vadetmişsek hamdolsun alnımızın akıyla onu sizlerin hizmetine sunduk." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 il ile beraber Antalya'nın huzuru, barışı, kalkınması, gelişmesi, gerçek potansiyelinin hayata geçirilmesi için mücadele ettiklerini, "lafla güzellik olmaz" diyerek, her bir şehre eserlerle damga vurduklarını söyledi.



"Son 17 senede Antalya'ya 40 katrilyon lira yatırım yaptıklarını" dile getiren Erdoğan, sadece eğitimde 2,1 milyar liralık kaynak kullanarak, 9 bin 431 yeni derslik inşa ettiklerini kaydetti.



Erdoğan, Antalya'ya 3'ü vakıf, 1'i devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kurarak, üniversite sayısını 5'e yükselttiklerini, yükseköğrenim öğrencileri için 9 bin 148 yatak kapasiteli yurtlar açtıklarını belirtti.



"Spor tesislerini biz kazandırdık"



Birkaç yıl içinde Antalya, Serik, Elmalı ve Alanya'da olmak üzere toplamda 4 bin 750 kişilik 5 yükseköğrenim yurdu daha açacaklarını bildiren Erdoğan, "Antalya'ya 33 bin seyirci kapasiteli stadyumu... Biz stadyum getirdik. Sayın Türel'den önce CHP'li bir belediye başkanı vardı, orayı yıkmaya çalıştı. Biz yaparız, bunlar yıkar. Şimdi 10 bin seyirci kapasiteli spor salonunu, Antalya'ya, Alanya'ya, Serik'e, Manavgat'a gençlik merkezleri, çeşitli branşlarda spor tesislerini biz kazandırdık." şeklinde konuştu.



Erdoğan, Manavgat Türkbeleni Millet Bahçesi'ni vatandaşların hizmetine sunduklarını, Işıklar'da yıkılan stadyumun yerine bir millet bahçesi yapacaklarını, Karaalioğlu Parkı'nın kent müzesiyle Antalya'nın en büyük millet bahçesi olacağını söyledi.



Yivli Minare Camisi'nden Demre Kaleköy ve Korkuteli'ndeki Alaaddin Camilerine kadar Antalya'daki 29 tarihi eseri restore ettiklerini belirten Erdoğan, 123 yıldır atıl vaziyette olan Kesik Minare Camisi'nin ve Muratpaşa Tekeli Mehmet Paşa Camisi'nin restorasyonunun devam ettiğini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin sosyal devlet kavramının içini boşaltırken, kendilerinin en güzel şekilde tatbik ettiğini vurgulayarak, İstanbul'da Belediye Başkanıyken öğrencilere verdiği bursu CHP'nin Anayasa Mahkemesine taşıdığını, bunların yasaklandığını anlattı.



Başbakan olunca farklı bir yöntemle burs işini tamamen Başbakanlığa bağladıklarını belirten Erdoğan, şimdi Kredi Yurtlar Kurumu olarak burs ve krediyi üniversite gençliğine verdiklerini ifade etti.



"Greyderleri çalıştırmaya başlayacağız"



"Türkiye'yi sosyal devlet alanında dünyanın en başarılı örnekleriyle biz tanıştırdık. Ülkemiz genelinde 1 milyon 250 binin üzerindeki vatandaşımıza evde sağlık hizmeti veriyoruz. Ne Amerikası'nda ne Avrupası'nda var. Bunu biz yapıyoruz." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:



"Engellilerimize, yaşlılarımıza, muhtaçlara sahip çıkıyoruz. Hiç kimseyi açta, açıkta, darda bırakmamak için gayret gösteriyoruz ama bay Kemal'e sorsan tam aksini söyler. Niye? Yalan bol. Antalya'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, gazilerimiz, şehit yakınlarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz için toplam 2,5 katrilyon liralık kaynak kullandık. Sağlık alanında ise 20'si toplamda, 2 bin 387 yataklı hastaneden oluşan 56 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Aksu, Demre ve Gündoğmuş Devlet Hastaneleri ile Kumlucu Devlet Hastanesi ek binasıyla birlikte 11 adet sağlık tesisimizin inşaatı devam ediyor. Şimdi şehir hastaneleriyle sağlık alanında yeni bir devrime imza atıyoruz. Antalya'ya yapacağımız bin yataklı şehir hastanemizin ihale süreci devam ediyor. Çok yakında 'Bismillah' deyip inşallah greyderleri çalıştırmaya başlayacağız."



Erdoğan, toplamda 450 yataklı Alanya, Konyaaltı ve Döşemealtı Devlet Hastaneleri ile 32 sağlık tesisi projeleri daha olduğunu belirterek, TOKİ vasıtasıyla Antalya'da 4 bin 432 konut projesini hayata geçirdiklerini kaydetti.



"Mülkiyet meselesini hallettik"



İmar barışıyla 400 bin Antalyalının sıkıntısını çözdüklerini dile getiren Erdoğan, Kepez'in yıllardır süren mülkiyet meselesini hallettiklerini söyledi.



Erdoğan, Kepezlileri özlemle bekledikleri tapularına kavuşturacaklarını, 43 bin tapunun dağıtıldığını aktardı.



Son olarak Fatih Mahallesi'ndeki tapu takas işlemlerini de tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, "Bizimle CHP arasındaki zihniyet farkını göstermesi bakımından bunlar çok önemli." ifadesini kullandı.



(Sürecek)

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