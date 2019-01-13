Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Ardahan Adayları Tanıtıldı

AK Parti'nin Ardahan Adayları Tanıtıldı

1 saat önce

AK Parti, Ardahan'daki belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttı.

AK Parti'nin Ardahan Adayları Tanıtıldı, System.String[]
AK Parti, Ardahan'daki belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttı.

Ardahan Gençlik Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantıya, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, belediye başkan adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Ahmet Arslan, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecine girdiğini, bu nedenle AK Parti anlayışı ile milleti baş tacı edip hizmet eden belediye başkanlarına teşekkür etti.

Ardahan ve Ardahanlılardan bir isteğinin olduğunu anlatan Arslan, "Ardahan'da çok güzel hizmetler yaptık. Ama, bize yetmez. Bizim bölgemizin daha fazlasına ihtiyacı var. Ardahan, ilçeler ve beldelerde daha fazla hizmet edebilmemiz için diğer yerlerin bayrağını da ak belediyecilik yapan başkanlarımıza teslim etmemiz lazım. O nedenle Ardahan'da 7'de 7 yapmamız lamız. Yani merkez, ilçeler ve Köprülü beldesinde de ak belediyeciliği ile hizmet etmemiz lazım. Bu konuda ben sizlere güveniyorum." dedi.

AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın da Ardahan'daki tüm belediye başkanlıklarını kazanmak için dava ruhu ile gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Arslan, adayları tek tek tebrik ve tanıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:00 Kaynak: AA

Politika
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