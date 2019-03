AK Parti'nin Ardahan Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör belirsizlikleri sever. Darbeciler güçsüz hükümetleri sever. Milletin ekmeğine, aşına musallat olanlar zayıf iktidarları sever. Türkiye'ye husumet besleyenler kolayca yönlendirebilecekleri siyasetçileri sever.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Ardahan'daki PTT Kavşağı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.



İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde üniversite gençliğine burs verdiğini anımsatan Erdoğan, CHP'nin bunu Anayasa Mahkemesine götürdüğünü, mahkemenin de burs vermeyi kaldırdığını belirtti.



Erdoğan, "Bu CHP bu işte. Biz de ne yaptık, başbakan olduktan sonra tuttuk Kredi Yurtlar Kurumunun çatısı altına aldık. Şimdi burs ve krediyi Kredi Yurtlar Kurumu veriyor." diye konuştu.



İhtiyaç sahibi vatandaşlara daima öncelik verdiklerine işaret eden Erdoğan, muhtaçlara, şehit yakınlarına, yaşlılara, engellilere, asker ailelerine toplam 475 milyon liralık destek sağladıklarını bildirdi.



"Senelerdir bu milleti, bu CHP zihniyeti, 'makarnacı, kömürcü' diyerek aşağılayanlar sanki kendileri değilmiş gibi çıkmışlar bir de utanmadan 'Türkiye'de sosyal devlet bitti' diyorlar." ifadesini kullanan Erdoğan, "17 yıldır insanımıza her türlü hakareti yapanlar, ufukta seçim sandığını görünce şimdi sosyal devlet ilkesinden bahsediyor. Ne diyorlar? Doğum yapmış 4 yaşına kadar çocuğu olan annelere sen otobüsler bedava. Ondan sonra gençliğe, 'şu yaşa kadar otobüsler bedava'. Sen kimin cebinden nereye, neyi bedava yapıyorsun? Kalkarsın belli bir indirim dersin. Bunlara inanıyor musunuz?" değerlendirmesini yaptı.



Kendilerinin, 65 yaş üstüne otobüsleri bedava yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, muhalefetin sırtında küfe bulunmadığını ve "kuru sıkı attıklarını" belirtti.



Erdoğan, "SSK'nin genel müdürlüğünü yaptığı zaman bu Bay Kemal orayı batırmadı mı? Böyle bir zat şimdi bize sosyal devlet dersi verebilir mi? Bu yüzsüzlüktür. Genel müdürlüğü döneminde kendine bağlı hastaneleri pisliğe, bakımsızlığa mahkum eden zatın, bırakın bizi eleştirmeyi sosyal devlet lafını dahi ağzına almaya hakkı yoktur." dedi.



Elektrik tüketim desteği



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu biraz daha mahcup edecek yeni bir projeyi devreye aldıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Dünkü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Kararı olarak bunu yayımladık. Düzenli sosyal yardım alan kardeşlerimize hanedeki kişi sayısına göre aylık 150 kilovatsaat karşılığı elektrik tüketim desteği vermeye başlıyoruz. Böylece bu kardeşlerimizin bir yükünü daha hafifletmiş oluyoruz. Bu hizmetin de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ardahan'da imar barışı ile 6 bin 486 vatandaşımızın sorununu çözdük. Şehir merkezine hizmet verecek iki atık su arıtma tesisimizin proje çalışmaları devam ediyor. Müderris İbrahim Efendi Camisi'ni, Çıldır'daki Merkez Camisi'ni ve Göle ilçemizdeki Dedeşen Köyü Camisi'ni restore ettik. 2002 yılına kadar Ardahan'da bölünmüş yol hiç yoktu. Biz 17 yılda Ardahan'a 99 kilometre bölünmüş yol yaptık."



Kura, Ölçek, Altaş, Taşlıdere, Hasköy ve Tahtakıran köprülerini tamamladıklarını bildiren Erdoğan, Hasköy çelik köprüsünü de restore ettiklerini açıkladı.



Çıldır-Aktaş sınır kapısı yolunu bu yıl, Ardahan kuzey-güney çevre yollarındaki çalışmaları da gelecek yıl tamamlayacaklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göle-Ardahan yolunu, Çıldır- Aktaş yolunu, Ardahan-Kars ayrımı Çıldır yolunu, Çamlıçatak-Hasköy yolunu ve Susuz-Hasköy yollarını ise bir sonraki yıl tamamlayacaklarını kaydetti.



Ardahan'a müjdeler



Ardahan'a iki dev projenin müjdesini vereceğini belirten Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin Türkiye'nin ve aynı zamanda Ardahan'ın da projesi olduğunu ifade etti.



Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Demir-İpek yolu güzergahındaki Çıldır'ın Yukarıcanbaz köyünde gümrük işletme merkezi ve donatılarıyla birlikte Canbaz İstasyonu kuracağız. Ardahan'ın turizm potansiyeli ön plana çıkacak ve sektörlerin gelişimine katkı sağlanacak. Kafkasya ve Orta Asya'nın Karadeniz ile irtibatını kolaylaştıracak, Ardahanlıların da asırlık özlemi olan Sahara Tüneli'ni yapmak için kolları sıvadık. Projesi hazır, inşallah en kısa sürede Sahara Tüneli'ni de hayata geçireceğiz."



Seçimlere bir ay kaldığını belirten ve partililerden çok çalışmalarını isteyen Erdoğan, Ardahan-Posof arasındaki Ilgar Tüneli'nde ve Çıldır-Aktaş sınır kapısı yolu üzerindeki Aşık Şenlik Tüneli'ndeki çalışmaların ise devam ettiğini bildirdi.



Çıldır Gölü'ndeki hizmetlere de değinerek, Ardahan'ı doğal gazla buluşturduklarını ve bu yıl Damal, Hanak ilçelerine de doğal gaz vereceklerini açıklayan Erdoğan, "Yok Aleviymiş, yok Sünniymiş bizde böyle bir ayrım yok. Oraya da doğal gaz gelecek. Göle ilçemizin de doğal gaz boru hattının döşeme işlemleri başladı." diye konuştu.



Kafkas Arısı



Ardahan'ın dünyadaki 4 önemli arı ırkından biri olan Kafkas Arısı'nın gen merkezi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



"Kafkas Arısı'nın korunması ve ana arı üretiminin yapılması için Ardahan'da gen merkezi müdürlüğümüz var. Burada coğrafi işaret patentli Ardahan çiçek balı üretimi yapılıyor. Ardahan 543 arıcılık işletmesi ile ekonomik değer üretiyor. Bu yıl içinde şehrimize arı ürünleri laboratuvarı yapıyoruz. Ardahan'ın kazı meşhur. Ardahan kaşar peyniri, Ardahan balı kentin önemli ekonomik ve kültürel değerleridir. Üretim kapasitelerinin artırılması ve yeni pazarlara ulaşılması için bu alanda iş yapan sektörleri çeşitli teşvik ve hibe programları ile destekliyoruz. Ardahanlı iş insanlarımıza, girişimcilerimize 358 milyon lira tutarında yatırım teşviki verdik. Ayrıca 2 bin 841 iş yerine 62 milyon lira tutarında SGK prim teşviki verdik. 2002'de 5 milyon lira tarımsal destek verilmişken, 2018'de 90 milyon liraya çıkardık. Ardahanlı çiftçilerimize son 17 yılda 442 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bay Kemal 'çiftçi battı' diyor. Vicdansız. 442 milyon be. Bu parayı biz verdik."



"Çok kritik bir tercihte bulunacağız"



Ardahan'daki sulama ve turizm yatırımlarına da değinen Erdoğan, bütün bu yatırımların kesintiye uğramaması için 31 Mart'ın son derece önemli olduğuna işaret etti.



31 Mart'ta sadece belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların seçilmeyeceğini, aynı zamanda çok kritik bir tercihte bulunulacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'ta ya son 17 yıldır olduğu gibi 'İstikrar sürsün Türkiye büyüsün' diyeceğiz ya da ülkemizin önünde belirsizliklere kapı aralayacağız." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Terör belirsizlikleri sever. Darbeciler güçsüz hükümetleri sever. Milletin ekmeğine, aşına musallat olanlar, zayıf iktidarları sever. Türkiye'ye husumet besleyenler, kolayca yönlendirebilecekleri siyasetçileri sever. 7 Haziran sonrası yaşadıklarımız, en ufak bir zafiyette Türkiye'nin nelerle karşı karşıya kalabileceğini göstermiştir. Birliğimize, beraberliğimize hep birlikte sahip çıkacak, inşallah bir daha ülkemizi böyle bir belirsizliğin içine sokmayacağız. Bizi ayırmaya, bizi birbirimize hasım gibi göstermeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Çok çalışacak, gönül kazanılmadık hiçbir vatandaş bırakmayacağız."



Alandakilere, "Ardahan 31 Mart'ta, istikrar ve güven ortamına devam diyor musun?", "Ardahan, 31 Mart'ta büyük ve güçlü Türkiye için yeni bir şahlanışa var mısın?" diye soran Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." sözleriyle konuşmasını tamamladı.



Mitingden notlar



Miting alanında, "Bu davanın sahibi haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır", "Bu dava özüdür İslamiyet'in, bu dava güneşi mazlum milletin, bu dava her yerden her şeyden çetin, bu yolda dert, hüzün, gurbet bizimdir" ve "Senin davaya aşık oluşunu sevdik, dünyaya karşı meydan okuyuşunu, dik duruşunu sevdik, senin küffara karşı yiğitliğini sevdik." yazılı pankartlar dikkati çekti.



Mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Ardahan'ın üzerini raptiye ile işaretleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından olan "Nereden Nereye" adlı parçaya eşlik etti.?



Erdoğan'ın konuşması öncesinde AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy ile AK Parti'nin Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar da birer konuşma yaptı.



Konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamlayan Erdoğan, bu sırada vatandaşlara içerisinde çay olan kenevirden dokunmuş bez çanta dağıttı.



Mitinge, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Erkan Kandemir, bazı milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. ?



(Bitti)

