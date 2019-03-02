Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Ardahan Mitingi

AK Parti'nin Ardahan Mitingi

1 saat önce

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Ardahan'da dün gerçekleştirilen AK Parti'nin Ardahan mitinginin kentte yapılan en büyük miting olduğunu söyledi.

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AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Ardahan'da dün gerçekleştirilen AK Parti'nin Ardahan mitinginin kentte yapılan en büyük miting olduğunu söyledi.

Hakan Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti'nin PTT Kavşağı'nda düzenlediği mitingde halka hitap ettiğini söyledi.

Erdoğan'ın yoğun kalabalık karşısında Ardahan'dan son derece memnun ayrıldığını belirten Aydın, desteklerinden dolayı Ardahanlılara teşekkür etti.

Aydın, bu mitingin soğuk havaya rağmen şimdiye kadar kentte yapılan en büyük miting olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Dünkü mitingimiz şükürler olsun çok güzel oldu, hem kalabalıktı hem de sorunsuz tamamladık. Ardahan'ın en büyük mitingini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu nedenle tüm hemşehrilerime tek tek teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Ardahan'dan sıcak karşılama ile ayrıldı. Bu da bizim için çok önemliydi." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:50 Kaynak: AA

Aydın, AK Parti, Ardahan, Politika
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