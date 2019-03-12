AK Parti'nin Avcılar Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avcılar'a yapılacak projeleri anlatarak, "İlçemizin metro hattı olan 18,5 kilometrelik Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt projesinin inşaatı sürüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avcılar'a yapılacak projeleri anlatarak, "İlçemizin metro hattı olan 18,5 kilometrelik Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt projesinin inşaatı sürüyor. Sahilde 5 kilometrelik bir güzergahta akıllı bisiklet sistemi kurduk. Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, ilçemizle birlikte tüm bu bölgenin denizinin temiz kalmasını sağlıyor." dedi.



Erdoğan, AK Parti'nin Avcılar'da düzenlenen mitinginde, İstanbul'un tüm ilçelerinde olduğu gibi Avcılar'da da bugüne kadar çok büyük hizmetlere imza attıklarını söyledi.



Eğitimde 1690 derslikli 126 okulla ilçenin donatıldığını, sağlıkta 200 yataklı Avcılar Devlet Hastanesinin inşa aşamasında olduğunu ifade eden Erdoğan, ulaşımda ilçeye 7 yeni yol ve kavşak kazandırıldığını anlattı.



Metrobüs hattı sayesinde Zincirlikuyu'ya, Kadıköy'e kadar rahatça gidilebildiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bizden önce bu var mıydı? Yok. İlçemizin de metro hattı olan 18,5 kilometrelik Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt projesinin inşaatı sürüyor. Sahilde 5 kilometrelik bir güzergahta akıllı bisiklet sistemi kurduk. Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ilçemizle birlikte tüm bu bölgenin denizinin temiz kalmasını sağlıyor. Biz yaptık. Cemal Kaytaz ve sahil parklarını sizlerin hizmetine sunduk. Denizköşkler sahilinde yaptığımız düzenlemelerle bu bölgenin çehresini değiştirdik. Avcılar spor kompleksi gençlerimiz başta olmak üzere tüm ilçe halkına hizmet veriyor. Millet bahçeleri ve millet kıraathaneleri projelerimizi Avcılar'da da hayata geçireceğiz. İlçemizde şu anda bulunduğumuz yerde bir kent meydanı oluşturacağız. Büyük bölümünü ağaçlandıracağımız, ortasına da bir saat kulesi dikeceğimiz bu meydanı bir yürüme köprüsüyle İstanbul Üniversitesi girişinde oluşturacağımız diğer meydanla buluşturacağız. Bu köprünün asma ayağında gençlerimiz için bir dijital kütüphane kuracağız. Bu meydanı 3 duraklı bir füniküler hatla Ambarlı sahiline bağlayacağız. Ambarlı sahilini ise yat limanı, konser alanları, kumsal, spor tesisleri, millet kıraathanesiyle Avcılar'ın vitrini haline getireceğiz."



Avcılar-Arnavutköy arasında yeşil koridor



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avcılar-Arnavutköy arasında bir yeşil koridor oluşturacaklarını belirterek, buranın hem yeşilin denizle buluştuğu yaya ve bisiklet yolu hem de doğal afetlerde toplanma alanı olarak kullanılacağını anlattı.



Akıllı bisiklet sistemiyle yaklaşık 1000 kilometreyi bulacak güzergahta herkesin huzur ve güven içinde spor yapmasını temin edeceklerini dile getiren Erdoğan, Yeşil Kent'in okullarıyla, karakoluyla, yüzme havuzuyla, spor salonuyla, kültür merkeziyle ilçenin en cazip bölgelerinden biri haline geleceğini kaydetti.



Erdoğan, yapacakları şeylerin hepsinin yerinin hazır olduğunu ve yakında temellerinin atılacağını ifade ederek, Tahtakale'deki Ispartakule mevkisinde içinde de restoranı ve kafeteryası olan bir seyir terası kuracaklarını söyledi.



Yeşil Kent ve Tahtakale'nin imar meselesini büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak el ele verip en kısa sürede çözeceklerini belirten Erdoğan, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde içinde yüzme havuzları, rehabilitasyon merkezleri, okuma ve kültür alanları bulunan bir engelsiz yaşam merkezi yapacaklarını dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşpala Mahallesi'nde göl kıyısında yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, seralarıyla, iskelesiyle, şelalesiyle bir botanik parkı oluşturacaklarını anlatarak, Firuzköy Bulvarı ile TEM Otoyolunu iki geliş, iki gidişli 6 kilometre uzunluğunda bir yolla buluşturacaklarını aktardı.



Ayrıca tüm mahallelerde gençler ve çocuklar için pek çok özel projenin olduğunu ifade eden Erdoğan, bu hizmetlerin hepsinin Avcılar halkına analarının ak sütü gibi helal olması temennisinde bulundu.



Erdoğan'ın, "Yeter ki bunları hayata geçirecek bir irade olsun. O da AK Parti. Yaparsa Ankara'da Cumhurbaşkanınız olarak ben, İstanbul'da büyükşehir olarak Binali Bey, burada da işte size Ulusoy. Hazır mıyız? Gayret ediyor muyuz? 31 Mart akşamı bize müjdeyi veriyor musunuz?" sözlerine kalabalık "Evet" karşılığını verdi.



Erdoğan, kadınların dağıttıkları çayları evde demledikten sonra kendilerine dua etmelerini istedi.



Mitinge, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve AK Parti'nin Avcılar Belediye Başkanı Adayı İbrahim Ulusoy katıldı.



Erdoğan miting öncesi ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkısı "Nereden Nereye"yi seslendirdi.



(Bitti)

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