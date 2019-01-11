AK Parti'nin Aydın Büyükşehir Adayı Yarın Belli Olacak

AK Parti'nin Aydın Büyükşehir adayı yarın düzenlenecek aday tanıtım töreni ile açıklanacak.

AK Parti'nin Aydın Büyükşehir adayı yarın düzenlenecek aday tanıtım töreni ile açıklanacak.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın katılımı ile düzenlenecek olan aday tanıtım töreni ile adaylar açıklanacak. Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda saat 14.00'de başlayacak olan aday tanıtım töreni ile Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayları tanıtılacak.



Aday tanıtım toplantısına partililerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - AYDIN

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