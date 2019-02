AK Parti'nin Aydın Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binaya ilişkin, "Kentsel dönüşüm değişim olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi? Artık sabrımız taştı. AK Parti'li belediyeler başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yoğun bir çalışmaya gireceğiz. Enkaz tamamen kaldırıldıktan sonra İçişleri, Adalet, Sağlık Bakanlıklarımız, hep beraber bir araya gelecek ve nasıl bir eylem yapacağız, başsavcının verdiği raporu alacak, buna göre de adımlarımızı atacağız. Ama bunlar kararlı adımlar olacak." dedi.



Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen AK Parti'nin Aydın Mitingi'nde yaptığı konuşmada, Afyon-Denizli-Isparta-Burdur ve Ortaklar-Aydın-Denizli tren hattını TÜBİTAK'ın yaptığı yazılımla yerli ve milli olarak modernize edeceklerini, seneye de tamamlayacaklarını belirtti.



İzmir- Selçuk ile Aydın- Ortaklar arasındaki tren güzergahı üzerinde eğimin fazla olması sebebiyle Ortaklar'da 8,5 kilometre uzunluğunda bir hızlı tren tüneli inşa edileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece bu bölümdeki mesafenin kısalacağını, seyahat süresinin 7 dakikaya düşeceğini bildirdi.



Aydın'da bugüne kadar 11 barajın, 7 göletin yapıldığına işaret eden Erdoğan, 4 barajın ve 10 göletin inşasının ise sürdüğünü, sulama projeleriyle 468 bin zirai arazinin sulamaya açıldığını, yapımı devam eden sulama tesisleriyle 256 bin dekar mümbit arazinin daha sulamaya açılacağını vurguladı.



İkizdere Barajı ile Aydın şehir merkezi ve 30 yerleşim yerinin 2050'ye kadarki içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının karşılandığını kaydeden Erdoğan, Aydın'daki vatandaşların atık su bedelinden şikayet ettiklerini duyduğunu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti yönetimine geçmesinin ardından, bu sorunun ve içme suyu bedellerinin çözüleceğini bildirdi.



Erdoğan, Aydınlı çiftçilere 16 yılda yaklaşık 4 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini, bir teknopark, 8 Ar-Ge, 3 tasarım merkezinin kurulmasıyla 31 bin kişilik istihdam oluşturulduğunu, 81 bin Aydınlı işverene 901 milyon lira teşvik desteği sağladıklarını anlattı.



"Tüketiciye taşıyacağız"



Türkiye'nin en önemli yaş sebze, meyve üretim ve ihracat merkezlerinden biri olan Aydın'ın bu yönünün güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, bunun için de kara, hava, deniz ulaşımı altyapısından tanıtıma kadar çok sayıda proje hazırladıklarını bildirdi.



Tarıma dayalı bir ihtisas organize sanayinin kurulmasıyla da Aydın'ın bu doğrultuda hızlı adımlarla ilerlemeye başlayacağını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün de açıkladım, bugün tekrar açıklıyorum, başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere buralarda biz eskiden 'tanzim satış' derlerdi, işte şimdi biz bunlardan kuracağız. Bu fiyatları da üreticiden alıp aynen bunları tüketiciye taşıyacağız, maliyetine." diye konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde fırıncıların sürekli zam yaptığını anımsatan Erdoğan, fabrikaları denetlediğini, Anadolu ve Avrupa yakalarında modern 3 halk ekmek kurduklarını, böylece fiyatların düştüğünü kaydetti.



"Şimdi aynısını biz burada da yapacağız." diyen Erdoğan, çok çalışılması gerektiğini, her alanda bunları yapacaklarını bildirdi.



"Arsa senin değil, velev ki senin olsun"



Erdoğan, Türkiye'nin tabiat harikası şehirlerinden Aydın'ın çarpık yapılaşma izlerini ortadan kaldırmak bakımından kentsel dönüşümün önemli olduğunu vurguladı.



İstanbul Kartal'da çöken binaya ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu görüşlerini paylaştı:



"İstanbul Kartal'da maalesef bina çöktü, fakat bu bina ruhsatsız, iskanı yok ve 3 kat diye başladılar 8 kat. Yan taraf 10 kat, hepsinin şu anda yıkılma tehlikesi var ve 17 vatandaşım burada şehit oldu. 14 tanesi yaralı olarak çıktı. Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında var. Eğer, kentsel dönüşüm değişim olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi? Milletime sesleniyorum, artık sabrımız taştı. Artık bunlara sabredecek halimiz yok. AK Parti'li belediyeler başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yoğun bir çalışmaya gireceğiz. Enkaz tamamen kaldırıldıktan sonra İçişleri, Adalet, Sağlık Bakanlıklarımız, hep beraber bir araya gelecek ve nasıl bir eylem yapacağız, başsavcının verdiği raporu alacak, buna göre de adımlarımızı atacağız. Ama bunlar kararlı adım olacak. 'Acaba şu ne der, bu ne der' yok.



Bize geliyor, ne diyor? 'Burada benim 8 evladım var, bana 8 daire lazım' diyor. 'Benim evimim ederi nedir, bu bina ne eder', bunu sormuyor. Arsa senin değil, velev ki senin olsun, acaba buranın bedeli ne, bunu söylemiyor. 'Benim burada şu kadar dairem var, dolayısıyla bana bu kadar daire verilirse' diyor. Böyle bir şey olmaz. Sen kaliteyi ara, kaliteyi. Senin dairenin bedeli, üç, beş, ama sana verilecek dairenin bedeli 50 olacak. Orada kalite var. Buna geleceksin. Adımları buna göre atacağız ve insanca yaşamanın erdemine ulaşacağız. Her gün korkuyla yaşamaktansa şöyle kalkalım bir gün beyler gibi yaşayalım. Bunun adımını atacağız."



Turizmde, Aydın'ın hakkı olan yerde bulunmadığına inandığını belirten Erdoğan, alternatif kaynakları da harekete geçirerek kenti şaha kaldıracaklarına dikkati çekti.



"Menderes Nehri'ne sahip çıkmanız çağrısında bulunuyorum"



Jeotermal enerjinin bunlardan birisi olduğunu, hem turizmde hem enerjide hem tarımda Allah'ın Aydın'a bahşettiği imkanı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Aydın'a sesleniyorum, Menderes Nehri'ne sahip çıkmanız çağrısında bulunuyorum. Atıklarını Menderes Nehri'ne boşaltan her tesis sahibi, kendi evlatlarının geleceğini kirlettiğini bilmelidir. Tüm kurumlarımızdan bu konuya çok daha fazla hassasiyet göstermelerini istiyorum. Aynen Trakya'da, Ergene'ye de bütün atık sularını boşaltan sanayi kuruluşları var. Ondan sonra bakıyorsunuz Ergene'de hayat yok. Aydın'da atılacak her adımda büyükşehir ve ilçe belediyelerimize önemli görevler düşüyor. Eskiden çevresindeki iller Aydın'a gıpta ederlerdi, Aydın'ı örnekler alırlardı. Maalesef, bir süredir Aydın'da hakim olan belediyecilik sebebiyle işler tersine döndü. İnşallah 31 Mart, Aydın'ın belediyecilikte yeniden yükselişe geçişinin tarihi olacaktır."



Vatandaşlardan seçimlerde, tercihlerinin hizmet siyasetinden yana kullanmalarını isteyen Erdoğan, "Bir, iri, diri, kardeş ve hep birlikte Türkiye" olmak gerektiğini işaret etti.



Gönülleri fethederek Türkiye'de yeni bir kalkınma, büyüme, yükseliş dönemi başlatacaklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin büyük yürüyüşte önemli dönüm noktası olacağını belirtti.



Seçimlerin ardından çok hızlı ve yoğun bir icraat dönemine gireceklerini anlatan Erdoğan, Türkiye'yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracaklarını bildirdi.



Erdoğan, konuşmasının ardından Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarını tanıttı.



Mitingin yapıldığı alana "Sözünüz sözümüz, sevdanız sevdamız, davanız davamızdır", "Sen yürüyeceksin Aydın yürüyecek arkandan", ve "Beka için milli karar, cumhur için istikrar" şeklinde pankartlar asıldı.



AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş da birer konuşma yaptı.



Konuşmasının ardından Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamlayan Erdoğan, AK Parti'nin seçim şarkılarından olan "Nereden nereye" parçasına da eşlik etti.



Mitingde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Erkan Kandemir ile milletvekilleri de hazır bulundu.



