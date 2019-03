AK Parti'nin Bağcılar Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlerden son günlerde dilleri çözülen FETÖ'cü hainlere, 15 Temmuz gecesi elinde kadehle darbecileri kutlayanlara, İstanbul'u Konstantinopol'e çevirmeye yeltenen Haçlı bozuntularına, Kandil'in uzantılarının tehditlerini...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlerden son günlerde dilleri çözülen FETÖ'cü hainlere, 15 Temmuz gecesi elinde kadehle darbecileri kutlayanlara, İstanbul'u Konstantinopol'e çevirmeye yeltenen Haçlı bozuntularına, Kandil'in uzantılarının tehditlerini sineye çeken korkaklara, karanlık pazarlıklarla teröristleri belediyelere sızdırmaya çalışanlara, tüm ezan ve bayrak düşmanlarına, velhasıl istiklalimiz ve istikbalimize kasteden herkese sandıktan oylarınızla bir ders vermenizi istiyorum. Onun için adaylarımızı size emanet ediyorum." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi partisinin son mitingini Bağcılar'da yaptı.



Erdoğan, 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanı'nda yaşananları anlatarak, "Saat 23.15 Bay Kemal Atatürk Havalimanı'nda. FETÖ'cüler tankların arasından aldılar, götürdüler Bakırköy Belediyesi'ne. Orada kahvesini yudumladı. Oradan darbe akşamını izledi." ifadelerini kullandı.



Kendilerinin ise milletle beraber havalimanında olduklarını ve 16 saatlik bir operasyonla teröristlerin işini bitirdiklerini dile getiren Erdoğan, sürekli olarak FETÖ'cüleri yakaladıkça yargıya teslim ettiklerini vurguladı. Erdoğan, çünkü bu vatana, millete ihanet edenlerin bunun hesabını ödeyeceklerini belirterek, "Acırsak, acınacak hale geliriz." diye konuştu.



Erdoğan, "Bu Sezai efendi, hem Bay Kemal'e hem hanımefendiye hem de onların başkan adaylarına hadlerini bildirdi. Ne diyor? 'Ankara'da eğer sen bizi görmezsen İstanbul'da da Bay Ekrem bizi görmezsen 3 milyon Kürt' diyor. Bir defa benim Kürt vatandaşlarımın, kardeşlerimin iradesine sen ne zamandan beri ipotek koyuyorsun? Benim Kürt kardeşlerim de yarın bunlara Bağcılar'da haddini bildirmesi lazım." diyerek, şöyle devam etti:



"Bu HDP'den bir şey olmaz. Güneydoğu'da, Doğu'da HDP'li belediyelerin ne yaptığını görmediniz mi, duymadınız mı? Devletin verdiği paraları bu HDP'li belediyeler nerede kullandı? Çukurda, hendekte kullandı ve bütün devletin makinalarını oralarda kullandı. Tabii bir de devletin verdiği parayı Kandil'e gönderdi, teröristlere verdi. Hala bunlarla beraber mi olacaksınız? Güneydoğu'da bugün hizmet varsa bizim verdiğimiz hizmettir. Biz Türk'ü Kürt'ten, Kürt'ü Türk'ten ayırt etmedik. 82 milyon, biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. İşte farkımız bu. Onun için de ben bugün bu meydanı Rabia'nın tam bir örneği olarak görüyorum.



Bir tanesi çıkıp da bu Bay Sezai'nin şantajlarına karşı tepki gösterdi mi? Hayır. Her gün bize saldırdıkları, her türlü iftirayı attıkları halde bunlar, Bay Sezai'ye bir şey söylediler mi? Kandil'le yaptıkları örtülü pazarlıkları, belediye başkan adaylarının yanına iliştirilen eş başkanların kim olduklarını açıkladılar mı? Türkiye'ye ve İstanbul'un geleceğine dair hiçbir proje, eser ortaya koyamadılar. Proje diye çoğu zaman bizim hayata geçirdiğimiz, milletimizin istifadesine sunduğumuz yatırımları söylediler. Terör sorunundan ekonomiye, trafikten kentsel dönüşüme, çevreden ulaşıma kadar ortaya tek bir öneri dahi getiremediler."



"4,5 yıl şu anda bu kardeşiniz iş başında"



Yarın bir mahalli seçim yapılacağını, bunun ekonomiyle bir alakasının olmadığını dile getiren Erdoğan, "Her belediyenin kendi içinde tabii ki bir ekonomik yapılanması olacak. Parayı, bütçeyi yönetecek ama Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisini değil. Dolayısıyla burada da kimse milleti aldatmaya kalkmasın. Şu anda ekonominin başında Tayyip Erdoğan var. Hazine Maliye Bakanım var. Yani kabinemle beraber biz yönetiyoruz. Hesap, kitap, bütçe, finans yönetimi bizde ama bunlar milleti aldatıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Erdoğan, 4,5 yıl daha iş başında olduklarını ifade ederek, el ele vererek, Bağcılar'ı şu anda bulunduğu noktadan çok daha iyi bir yere taşıyacaklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 90'lı yılların Bağcılar'ının olmadığını aktararak, şöyle konuştu:



"Bağcılar şu anda hamdolsun bizim zihniyetteki iktidarlarla farklı yere geldi, bundan sonra daha da iyi olacak. 2019'un Türkiye'sinde günlerce, İstanbul'un göbeğindeki bir ilçede bunlar çöpleri bile toplayamadılar. CHP ne demek? Çöp, çukur, çamur. Hep konuşuyoruz. Bu çöp dağlarını biz kaldırdık. Suyu biz getirdik, dağları delerek İstanbul'a su getirdik. Bu suyla 2040'a kadar, daha da artacak inşallah İstanbul'un su sorunu yok. İzmir'e bakın CHP belediyesi var. İzmir'in su sıkıntısı vardı. Biz Gördes Barajı'nı yaptık İzmir'e oradan su getirdik. CHP'li belediye demedik, bunu da yaptık. Temenni ederim ki İzmir halkı da yarın bunun cevabını verir. Bizim 1994'ten beri İstanbullulara unutturduğumuz o kötü sahneleri, utanç manzaralarını tekrar insanımıza yaşattılar, tekrar hatırlattılar. İşte Hatay'da olduğu gibi, vatandaşı tehdit ediyor belediye başkanı 'Oy varsa hizmet var.' diyor. Lafa bak. Bir belediye başkanı vatandaşa bunu der mi? Ama CHP'li olursa der."



Yeni bir sürece girildiğini artık İstanbul ve Bağcılar'ın çok daha farklı bir şeyi yaşayacağını, bunun hazırlığı içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, aynı dönemde hem yaptıklarını hem de yapacaklarını anlattıklarını söyledi.



Vatandaşlara 17 yıllık karnelerini gösterdiklerini ifade eden Erdoğan, "İstanbul'a 17 yılda 255 katrilyon harcama yaptık. İstanbul buna layık. İstanbul'a ne yaparsanız İstanbul'un hakkıdır. Hele hele şimdi 15,5 milyon nüfusuyla bir dünya şehri İstanbul'a çok büyük hizmetler yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.



"Bu dava hepimizden daha büyük"



Vatandaşlara 17 yılda yaptıkları hizmetleri anlatan videoyu sinevizyonda gösteren Erdoğan, bunların sadece İstanbul'da yapılan hizmetler olduğunu, Türkiye'de yapılan hizmetleri anlatmaya saatler ve haftaların yetmeyeceğini vurguladı.



"Durmak yok, yola devam" diyerek çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Şu anda Bağcılar'da her mahallede metro var mı, metro istasyonu var mı? İşte nasıl çalıştığımızın en büyük ispatı. Bakın Kabataş-Esenyurt Metro Hattının inşaatına da devam ediyoruz. İlçemizin 3 bölgesinden köprü, kavşak ve yol yapımı ile 6 caddesinde düzenleme çalışmalarımız sürüyor. 3 bin 785 araç kapasiteli 7 adet otoparkın inşasına devam ediyoruz. Bağcılar Meydanı'nı ve çevresini yeniden düzenliyoruz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları anlattı:



"Ebubekir Bölge Parkı Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu'nu, Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ni, Anafartalar İlkokulu Kapalı Spor Salonu'nu inşa ediyoruz. Belediye hizmet binasının ve Yenimahalle Gençlik Merkezi'nin yapımı da devam ediyor. Bağcılarlı vatandaşlarımız E-5 ve TEM'e bağlanmadan İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna yine yeni tünellerle ulaşacak. İnşa edeceğimiz 6 kilometre uzunluğundaki Bayrampaşa-Esenler, Güngören-Esenler tüneliyle ulaşım daha hızlı olacak. Trafiği rahatlatmak için ilçemizdeki 8 noktada yeni yollar ve kavşaklar yapacağız. Bağcılar'a 11 bin 569 araç kapasiteli otoparklar yapacağız. İstanbul'a kazandıracağımız yeşil koridorlar Bağcılar'ı da kapsayacak. Bağcılar 15 Temmuz ve Mahmutbey mahalleleri arasında 309 bin metrekare yeşil alana sahip olacak. İlçemize millet bahçesi, şehir terası, millet kıraathaneleri, kültür merkezi ve şehir kütüphanesi kazandıracağız. Göztepe Meydanı'nı ve çevresini düzenleyerek, burayı bir çekim merkezi haline getireceğiz. Avrupa Yakası'nın en prestijli projelerinden birisi olan 850 kişilik amfi tiyatroyu Bağcılar'da hayata geçireceğiz."



Seçime saatler kaldığını hatırlatan Erdoğan, "Şayet hala akrabasını aramayan, eşine, dostuna telefon etmeyen varsa, muhakkak hemen yapsın. Çeşitli sebeplerle kalbi kırılanlar, incinenler, gönlü yaralananlar, küsenler olabilir, bir sorunu çözülmediği için sinirlenenler olabilir. Bugün bunların hesabını yapma günü değil. Bugün birlik, beraberlik, dayanışma günü. Bu anlayışımızla sandığa gideceğiz. Sandıkta küsmek olmaz. Hele hele davaya küsmek, davayı terk etmek bize asla yakışmaz. Sizin adeta bu kardeşinizin ve benim de sizin bir neferiniz olduğumu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü bu dava hepimizden daha büyüktür. Unutmayın gün, davamıza sahip çıkma günüdür. Gün, istikbalimize sahip çıkma günüdür. Gün, İstanbul'a sahip çıkma günüdür. Gün, Bağcılar'la beraber tüm Türkiye'ye sahip çıkma günüdür. Gün, Filistin'e, Gazze'ye, Yemen'e, gözünü ve gönlünü ülkemize yöneltmiş yüz milyonlara umut verme günüdür." diye konuştu.



Her vatandaşın hassasiyetle hareket ederek, oyunu kullanacağına inandığını dile getiren Erdoğan, "Sizlerden son günlerde dilleri çözülen FETÖ'cü hainlere 15 Temmuz gecesi elinde kadehle darbecileri kutlayanlara, İstanbul'u Konstantinopol'e çevirmeye yeltenen Haçlı bozuntularına, Kandil'in uzantılarının tehditlerini sineye çeken korkaklara, karanlık pazarlıklarla teröristleri belediyelere sızdırmaya çalışanlara, tüm ezan ve bayrak düşmanlarına velhasıl istiklalimiz ve istikbalimize kasteden herkese sandıkta oylarınızla bir ders vermenizi istiyorum. Onun için adaylarımızı size emanet ediyorum. Bağcılar'ı da adaylarımıza emanet ediyorum." diyerek, sözlerini tamamladı.



Notlar



Mitinge Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bağcılar Belediye Başkan Adayı Lokman Çağırıcı da katıldı. Turhan, Varank, Kaya ve Çağırıcı da mitingde konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde "Bir Aşk Hikayesi" şarkısına eşlik etti.



Miting sonunda, Erdoğan ve beraberindekiler vatandaşlara çay dağıttı.



(Bitti)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir

Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı

Araç Sahipleri Dikkat! Kış Lastiği Uygulaması Pazartesi İtibarıyla Sona Eriyor

Avukat Meltem Banko'nun Acı Günü