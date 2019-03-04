AK Parti'nin Bartın Mitingi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gelişi - Bartın

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Bartın'da düzenlenecek mitinge katılmak için kente geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Bartın'da düzenlenecek mitinge katılmak için kente geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanına geçerken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara otobüsten çevre dostu bez torba içinde çay, çocuklara ise oyuncak dağıttı.

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