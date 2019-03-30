AK Parti'nin Bayrampaşa Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak yerel seçimleri Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir karar noktasına getirenin kendileri olmadığını belirterek, "Sözleriyle ve eylemleriyle karşımızdakiler.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak yerel seçimleri Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir karar noktasına getirenin kendileri olmadığını belirterek, "Sözleriyle ve eylemleriyle karşımızdakiler." dedi.



Partisinin Bayrampaşa mitinginde Erdoğan, kendisine "Tayyip dede" diye seslenen bir çocuğa, "Efendim, cici kız. Ben seçimlere bu çocuklarla gireceğim." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine verdikleri yüzde 56 oy oranı için Bayrampaşalılara teşekkür eden Erdoğan, "Bayrampaşa 24 Haziran'da kendine yakışanı yapmıştır. İnşallah yarın da çok daha büyük bir başarıya imza atacaktır. Aramızda asla sarsılmayacak, yıkılmayacak, hep diri kalacak bir gönül köprüsü bulunuyor. Bu hasbi bağ Allah'ın izniyle bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir."



Bu bağın, muhabbetin "birilerinin" dengesini bozduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Öyle ki akla hayale gelmeyecek ittifaklarla karşımıza çıktılar. Aslına bakılırsa bu ittifakı kurmak onların ne aklının ne de becerisinin harcıdır. O kadar maharetli olsalar bugüne kadar milletimizin gönlüne girmeyi başarırlardı. CHP'nin başındaki zat 9 seçimdir partisinin başında, 9'unu da kaybetti. HDP derseniz sırtını nereye dayamış? Kandil'e. Kandil'deki patronlarından emir almadan kılını kıpırdatamaz. Hanımefendi 15 Temmuz öncesi ne diyordu? Tüm Türkiye'yi 'yurtta sulh' diyerek, 'yaz gelecek başbakan olacağım' diye dolaştı. Arkasından çıka çıka ne çıktı? 15 Temmuz darbecileri çıktı. Saadetin adından başka geçmişiyle hiçbir ilgisi kalmamış. Peki bu partileri kim ve nasıl bir araya getirir, karşımızda bir blok oluşturdu. Türk milletinden bu sorunun cevabını özellikle düşünmesini istiyorum. Bizim asıl üzüldüğümüz nokta, bu partilere gönül vermiş kardeşlerimin iradelerinin adeta pazarda açık artırmaya çıkartılmış olmasıdır. Ülkemizin demokrasisinin bugün bulunduğu düzeye gelmesi için çok emek verdik. Şimdi birilerinin Türkiye'yi yeniden ödünç oy isteme günlerine geri götürmesine rıza gösteremeyiz. Bunun için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkemizin her yerindeki kardeşlerimden oylarına, iradelerine sahip çıkmalarını istiyorum ve verilen oyun aslında nereye gittiğini, kime gittiğini, kimin işine yarayacağını, hangi amaç için kullanılacağını hesaplamak hepimizin vazifesidir. Zira kendimizle birlikte evlatlarımıza nasıl bir Türkiye bırakacağımızın kararı, sandıktan çıkacak sonuca bağlı. Şimdi diyeceksiniz, 'Biz sadece şehirlerimize belediye başkanı seçiyoruz.' Aslında biz de öyle düşünüyoruz. Siyasette rüşdünü belediyelerde ispat etmiş, oradan ülke yönetimine gelmiş bir kadro olarak, bir kardeşiniz olarak en rahat olduğumuz alan budur."



Bayrampaşa'yı iyi tanıdığını, futbol oynadığını dönemlerden siyasetteki dönemlerine kadar gençlik yıllarının buralarda geçtiğini dile getiren Erdoğan, diğerlerinin Bayrampaşa'yı tanımadığını, bilmediğini kaydetti.



Bayrampaşa'yla çok sıcak ilişkilerinin olduğunu ifade eden Erdoğan, "Şu anda Bayrampaşa'ya yine bu dönem aday olarak gösterdiğimiz Atila Aydıner kardeşim aynı şekilde yol arkadaşlığımız bundan ta 35 yıl öncesine dayanıyor. Yani rastgele gökten zembille buraya bir adaya göndermedik." dedi.



Erdoğan, "Şimdi karşımıza birileri çıkıp ne diyor, 'rövanş alacağız.' ya sen neyin rövanşını alacaksın? Biri çıkıyor, 'intikam' diyor. Ne intikamı? 15 Temmuz'un intikamını mı alacaksın? Darbecileri indirdik diye mi intikam alacaksın? Şimdi işin rengi değişti. Soruyorum size, şehirlerimizin belediye başkanlığı seçimi için terör baronları niye kampanya yürütüyor? İlerimizi, ilçelerimizi yönetecek belediye başkanının kim olacağı terör örgütlerini niye bu kadar yakından ilgilendiriyor? Bizim belediye başkanlarımız yurt dışındaki mahfilleri niye bu derece alakadar ediyor? Demek ki, mesele sadece belediye başkanları meselesi değil, burada işin altında başka şeyler var." değerlendirmesini yaptı.



Belediyecilik konusunda rakip tanımadıklarını dile getiren Erdoğan, "1994'te bu kardeşinizi İstanbul'a belediye başkanı seçtiniz. Peki, bu CHP neydi? Çöp, çukur, çamur, bir de çarpık yapılaşma. Kurdukları ittifakın aynı ne? Zillet İttifakı. Bizimki Cumhur İttifakı. Biz bu ittifakı nerede kurduk? 15 Temmuz'da kurduk. Niye? Çünkü bu devlete, bu millete darbe yapıyordu. Kimler? FETÖ'cüler. Bu ülkede bir de malum PKK. Onun uzantıları var." diye konuştu.



"Şimdi, o günden bugüne gereken dersi aldılar mı?" diyen Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'cüler yakalananlar şu anda cezaevinde. PKK ve onun güdümlüleri hepsi kaçıyor. Bunları Cudi'de gömdük. Gabar'da gömdük. Tendürek'te gömdük. Kandil'de gömüyoruz. İşte lider kadroyu geçenlerde Kuzey Irak'ta vurduk. En tepe adamları şu anda komada kıvranıyor. Yanındaki 4 kişiyi etkisiz hale getirdik. Niye? Siz bize böyle bir emir verdiniz, bu emrin gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi belediye hizmetleriyle ilgili rekabetten asla kaçmadık, kaçmayız. Meseleyi Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir karar noktasına getiren biz değiliz. Sözleri ve eylemleriyle bizim karşımızdakiler. Daha seçim sonuçları belli olmadan medyada, sosyal medyada, sokaklarda, havalimanlarında milleti tehdit etmeye, taciz etmeye, tahkir etmeye başladılar. Bu azgınlığı milletimiz cevapsız bırakır mı? Bunun için yarın mutlaka sandıklara gitmeli, tercihimiz doğrultusunda oyumuzu kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.



(Sürecek)

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