AK Parti'nin Belediye Başkan Adayına Bıçaklı Saldırı

AK Parti'nin önceki dönem İl Başkanı ve Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin bıçaklı saldırıya uğradığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

AK Parti'nin önceki dönem İl Başkanı ve Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin bıçaklı saldırıya uğradığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Fikret Yeni, merkez Seyhan ilçesindeki bir restorana gitti.



Burada oturduğu sırada elinde bıçakla yaklaşan bir kişi, Yeni'yi bıçaklayarak kaçtı.



Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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