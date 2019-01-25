Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Belediye Başkan Adayına Bıçaklı Saldırı

AK Parti'nin Belediye Başkan Adayına Bıçaklı Saldırı

1 saat önce

AK Parti'nin önceki dönem İl Başkanı ve Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin bıçaklı saldırıya uğradığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

AK Parti'nin Belediye Başkan Adayına Bıçaklı Saldırı, System.String[]
AK Parti'nin önceki dönem İl Başkanı ve Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin bıçaklı saldırıya uğradığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Fikret Yeni, merkez Seyhan ilçesindeki bir restorana gitti.

Burada oturduğu sırada elinde bıçakla yaklaşan bir kişi, Yeni'yi bıçaklayarak kaçtı.

Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:01 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Seyhan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti, Balçova'da Dalış Eğitmenini Aday Gösterdi Çayı Geciken İmamoğlu'ndan İlçe Başkanına Güldüren Soru: Ocağa Borcunuz Mu Var?

Özulaş Toplutaşım A.Ş. Otobüste Yaşanan Kavgaların Önüne Geçmek İçin Düğmeye Bastı AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı, Seçim Çalışmaları Sırasında Bıçaklı Saldırıya Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 20:29:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Belediye Başkan Adayına Bıçaklı Saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]