AK Parti'nin belediye başkan adayına bıçaklı saldırı
40 dakika önce
AK Parti'nin önceki dönem İl Başkanı ve Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin bıçaklı saldırıya uğradığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
AK Parti'nin önceki dönem İl Başkanı ve Seyhan
Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin bıçaklı saldırıya uğradığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:43
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