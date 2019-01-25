Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Belediye Başkan Adayına Bıçaklı Saldırı

AK Parti'nin Belediye Başkan Adayına Bıçaklı Saldırı

4 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bıçaklı saldırı sonucu yaralanan AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti'nin Belediye Başkan Adayına Bıçaklı Saldırı, System.String[]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bıçaklı saldırı sonucu yaralanan AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Seyhan Belediye Başkan Adayımız, eski İl Başkanımız Fikret Yeni kardeşim, çalışmaları sırasında alçakça bir saldırıya uğradı. Fikret kardeşimizle konuştum, durumu çok iyi, çalışmalarını aksatmadan sürdürecek. Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:20 Kaynak: AA

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