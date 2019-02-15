AK Parti'nin Belediye Meclis Üyesi Aday Adayları Birlik Mesajı Verdi

Önceki gün Eşref Kamil Başkanlığı'ndaki Sakarya Irak Türkmeneli İnsan Hakları Derneği'nin Elegant Kafe'de düzenlediğiprogramda bir araya gelen AK Parti Adapazarı Belediye Meclis Üyesi Aday Adaylarından Osmanlı Ocakları 1299 Sakarya İl Başkanı İşadamı Mehmet Demir, Ev Hanımı Sevim Çobanoğlu, Engelli Annesi Aslı Kılıç Kuru ve İşletmeci Suzan Doğan Kamil; birlik ve beraberlik mesajı verdi.

31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleşecek Yerel Yönetimler Seçimi öncesi çalışmalarına hız veren Meclis Üyesi Aday Adayları Demir, Çobanoğlu, Kılıç Kuru ve Kamil Doğan; AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce ve Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu ile de her programda yanlarında bulunmaya çalışarak, beraber hareket etmeyi de ihmal etmiyor. Demir, Çobanoğlu, Kılıç Kuru ve Kamil Doğan; 31 Mart'ta seçildiklerinde, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Türkiye hedefine doğru Başkan Ekrem Yüce ve Mutlu Işıksu ile birlikte Sakarya için çalışacaklarının sözünü verdi.