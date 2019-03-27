AK Parti'nin Bolu Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Sezai'nin küstahlıklarını sineye çeken, bölücülere boyun büken birisi CHP'yi temsil edemez. Açıkçası bu tehdit dili en fazla CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimi aslında rencide ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Sezai'nin küstahlıklarını sineye çeken, bölücülere boyun büken birisi CHP'yi temsil edemez. Açıkçası bu tehdit dili en fazla CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimi aslında rencide ediyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde, vatandaşlara hitap etti.



Alana kurulan dev ekrandan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin söylemlerinin yer aldığı videoyu izleten Erdoğan, "Ey Bolu, CHP kimlerle kol kola, kimlerle omuz omuza görüyorsunuz değil mi? Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" sorularını yöneltti.



Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesini hatırlatıp, "Kürdistan" diye bir bölge olmadığının altını çizen Erdoğan, "Biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Bay Sezai, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defol oraya git. Seninle beraber gelmek isteyenler varsa onları da al, beraber gidin ama Türkiye'de yok. Bay Kemal de onunla beraber takılabilir çok da farkı yok zaten, beraber dolaşıyorlar. Bay Sezai'nin küstahlıklarını sineye çeken, bölücülere boyun büken birisi CHP'yi temsil edemez. Açıkçası bu tehdit dili en fazla CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimi aslında rencide ediyor." diye konuştu.



"Onlar da CHP'nin yaşadığı kimlik bunalımını tasvip etmiyor"



Partilerinin şu an ki içler acısı durumunun en çok CHP'lileri endişelendirdiğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İstanbul'un izbe yerlerine sıkışmış bir avuç marjinalden ayar yemek, en fazla CHP seçmenine dokunuyor, CHP'li vatanperver kardeşlerimi üzüyor. Bizim gibi onlar da bu kötü tabloyu içlerine sindiremiyor. Bizim gibi onlar da CHP'nin yaşadığı kimlik bunalımını tasvip etmiyor. Bizim gibi CHP'li kardeşlerim de bölücülerle, FETÖ'cülerle kurulan kirli ittifaktan rahatsızlık duyuyor. İnşallah 31 Mart'ın CHP'de de yeni bir başlangıca vesile olacağına inanıyorum. 31 Mart'ın milletin değerleriyle, inancıyla kavgalı mevcut yönetiminden kurtuluş günü olacağını düşünüyorum. CHP'nin kendine çeki düzen vermesi için 31 Mart bir fırsattır. CHP'nin bölücülerin boyunduruğundan kurtulması için 31 Mart önemli bir imkandır. Bunun için Bolu'da 31 Mart'ta partimizi ve ittifakımızı destekleyen kardeşlerimizle birlikte CHP'ye gönül verenlerin de oylarına talibiz."



"Kürt kardeşlerimin oylarına ne zamandan beri sen ipotek koydun"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temelli'nin "Ankara'da verilen oyların hesabını verecek." sözlerini hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Ankara'da herhalde Yavaş'a verilen oyun nereye gittiği ortaya çıkıyor mu? Orada Özhaseki gibi 5 dönem Kayseri'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığını yapmış ve daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı yaptı. Güneydoğu'nun, Doğu'nun o bütün çukurlarını ele alarak, oradaki yeniden yapılanmayı bizzat, Mehmet Özhaseki kardeşimiz yürüttü. Orada bir o var, bir de sahte senet işini yürüten Yavaş var. Şimdi Ankaralı kardeşlerim bizi televizyonlardan izliyor. Onlara gereken dersi inşallah pazar günü Ankaralılar da verecek. 'İstanbul'da 3 milyon Kürt'ün oyu' diyor, sen kimsin ya benim Kürt kardeşlerimin oylarına ne zamandan beri sen ipotek koydun. Böyle bir mantık, böyle bir anlayış olur mu?"



İstanbul'daki Kürt vatandaşların da buna gereken dersi ve cevabı vereceğini ifade eden Erdoğan, "Merhum Erbakan Hoca'mızın mirasına ihanet eden partiye gönül veren kardeşlerimden de mevcut yönetime 31 Mart'ta bir ders vermelerini bekliyoruz." dedi.



Bolu'ya 17 yılda 12 milyar liralık yatırım



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'ya olan sevgilerini kuru sözle değil, eserlerle gösterdiklerine değinerek, 17 yılda Bolu'ya 12 milyar lira yatırım yapıldığını vurguladı.



Erdoğan, Bolu'ya yapılan yatırımlara ilişkin videoyu vatandaşlara tekrar izleterek, bunların Bolu'ya kazandırdıkları eserlerden sadece bir bölümü olduğunu, birçok yatırımın inşası, plan ve proje faaliyetlerinin de sürdüğünü dile getirdi.



Bolu Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nun, Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ve Sporcu Yetiştirme Merkezi'ni inşasının da devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:



"Boluspor pek çok başarıya imza atmış, şehrimizi gururla temsil etmiş, Bolu'nun markası, geçmişte Süper Lig'de de yer almış olan bir takım. Boluspor'un stadyum başta olmak üzere ihtiyaçlarının farkındayız. İnşallah bu ihtiyaçlarla ilgili önümüzdeki dönemde belediyemizle iş birliği halinde ellimizden gelen çabayı göstereceğiz. Cumhurbaşkanı olarak şahsım, Bolu Belediye Başkanım ve ilçe belediye başkanlarımız el ele vereceğiz ve Bolumuzu çok daha güzel yerlere taşıyacağız."



(Sürecek)

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