AK Parti'nin Bolu Mitingi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Önümüzdeki süreçte çok daha büyük ilkleri, yenilikleri ve güzellikleri Sayın Cumhurbaşkanımızla yaşayacak Türkiye. Bu tekerleğin tümsekte kalmaması, Bolu'da yeniden ak kadroların işbaşına getirilmesi o kadar önemli ki." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Önümüzdeki süreçte çok daha büyük ilkleri, yenilikleri ve güzellikleri Sayın Cumhurbaşkanımızla yaşayacak Türkiye. Bu tekerleğin tümsekte kalmaması, Bolu'da yeniden ak kadroların işbaşına getirilmesi o kadar önemli ki." dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Ak Parti Bolu mitinginde konuşan Yavuz, Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve MHP'lilerin, 31 Mart'ta yeniden Bolu'yu ak ellere teslim edeceğini söyledi.



Bir yanda milletin üzerine kurulan tuzaklar boşa çıksın, beli kırılan PKK hepten kurutulsun diye kurulan ittifakın olduğunu, bir yanda da dört benzemezin bir araya geldiği ittifak olduğunu belirten Yavuz, "Onun için tarihin en büyük dersini vermeye hazırlanın. Geldiğimiz noktadan bizleri geriye götürmeye çalışıyorlar, yeniden PKK'ya can suyu vermeye çalışıyorlar. Memlekette FETÖ yeniden nefes alsın isteyenler var. Pazar günü hepsine birden ders vermeye hazır mısınız? Allah sizden razı olsun." diye konuştu.



Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye'de yapılanların hayal sınırlarının ötesine geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Önümüzdeki süreçte çok daha büyük ilkleri, yenilikleri ve güzellikleri Sayın Cumhurbaşkanımızla yaşayacak Türkiye. Bu tekerleğin tümsekte kalmaması, Bolu'da yeniden ak kadroların işbaşına getirilmesi o kadar önemli ki. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sizler sahip olursanız, bu vatan batmayacaktır."



"Bolu, müthiş bir değişim ve dönüşüm yaşadı"



Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da, 15 yıldır şehri geleceğe taşımak için halktan aldıkları destekle çok çalıştıklarını anlatarak, Bolu'nun gelecekte turizm, spor, sağlık ve üniversite kenti olacağını söyledi.





Özel bir belediyecilik anlayışını Bolu'da yerleştirmeye çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, "Şu an itibarıyla 15 yılda dünyanın en iyi yaşanabilir şehirlerinden biri yapmak için gayret ettik. Büyük başarı sağladık. Şehircilik anlamında müthiş bir değişim ve dönüşüm yaşandı. İnşallah bundan sonraki dönem çok daha güzel olacak." dedi.





Bugünlere çok zor geldiklerini, vatandaşlara ne kadar teşekkür edilse az olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Her şeyin bir sonu vardır. Evet ben artık sona geldim. Şu an her şey yerli yerine geldi, Bolu'nun ince işi kaldı. İnce işinde Fatih Metin kardeşime destek olmanızı yürekten talep ediyorum. Bugüne kadar bana verdiğiniz destekten ötürü teşekkür ediyorum." diye konuştu.



AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay da, 31 Mart gecesinde her adayın adının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "Bu seçimi alma gibi bir zorunluluğumuz var. Buradan dosta düşmana ilan ediyoruz. İnşallah 31 Mart gecesinde bugün burada olduğu gibi buluşmak dileğiyle oylarınıza ve sandıklarınıza sahip çıkın. Allah hepinizden razı olsun." dedi.



"Memur, işçi maaşı ödeyemeyen CHP belediyesi teslim aldık"



AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin de, Bolu'nun bugün liderini bağrına basacağını belirterek, Cumhur İttifakı olarak "yeniden hizmete devam" dediklerini vurguladı.





31 Mart yerel seçimlerine az süre kaldığını anımsatan Metin, bugüne kadar yağmur, çamur demeden, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.



"Cumhur İttifakı olarak iktidara geldiğimizde belediyecilik bizim işimiz." diyen Metin, "15 senede Bolu'da tanıştırdığımız belediyeciliği daha yukarı taşımak için geliyoruz. 2004 yılında Bolu Belediyesini teslim aldığımızda, belediyede çalışan kardeşlerimizin maaşının ancak yarısı ödenebiliyordu. İkramiyeleri hesaplarında bekliyordu, ödenemiyordu. Memur, işçi maaşı ödeyemeyen, hizmet gerçekleştiremeyen CHP belediyesini teslim aldık. Bunları unutmayın." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 Milyon Dolarlık Hibe

31 Mart Seçimlerinde Liderlerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu

Gramla Satılan Isparta'nın Gül Yağı, Altınla Yarışıyor

Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı