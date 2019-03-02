Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Bulanık Adayı Değişti

AK Parti'nin Bulanık Adayı Değişti

1 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesindeki AK Parti adayı değişti.

AK Parti'nin Bulanık Adayı Değişti, System.String[]
Muş'un Bulanık ilçesindeki AK Parti adayı değişti.

AK Parti, daha önce belediye başkan adayı olarak açıkladığı Cahit Aral'ın yerine Selami Aral'ı aday gösterdi.

Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı konuşmada, adaylarında değişiklik yaptıklarını söyledi.

Bulut, "Cahit Aral ile iki aydır seçim çalışması yürütüyoruz. Adaylıkta bir değişiklik oldu. Biz de adaylığı o aileden birine verelim dedik. Selami Aral adayımıza başarılar diliyorum. Adayımızla çalışmalarımız kaldığı yerden yürüteceğiz." dedi.

Cahit Aral ise Selami Aral'a başarılar dileyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızla, ilçe başkanımla ve Selami Aral ile bu yola devam edeceğiz. 24 saat emrinizdeyiz. Biz Bulanıklıklarının hizmetkarı olacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:50 Kaynak: AA

Muş, Cahit Aral, Bulanık, AK Parti, Güncel
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