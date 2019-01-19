AK Parti'nin Burdur Merkez İlçe Başkanı Belli Oldu
1 saat önce
AK Parti'nin Burdur Merkez İlçe Başkanlığı görevine Hüseyin Okan'ın getirildiği bildirildi.
AK Parti'nin Burdur Merkez
İlçe Başkanlığı görevine Hüseyin Okan'ın getirildiği bildirildi.
AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, yaptığı yazılı açıklamada, eski Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık'ın il genel meclisi üyeliği aday adaylığı için istifa etmesiyle yerine geçecek isimin AK Parti Genel Merkezi tarafından belirlendiğini aktardı.
Burdur Koordinatörü Ebubekir Gizligider
'in kente gelerek teşkilatla görüşmede bulunduğunu belirten Mengi, "Merkez İlçe Başkanlığı görevine, Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir
ile yapılan istişareler neticesinde Hüseyin Okan getirildi. Burdur'a ve teşkilatımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hüseyin Okan başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:00 Kaynak: AA
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