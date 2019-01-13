AK Parti’nin Bursa adayları tanıtıldı
15 dakika önce
AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 31 Mart Yerel Seçimler AK Parti Bursa Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımıyla yapıldı.
AK Parti Bursa
İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 31 Mart Yerel Seçimler AK Parti Bursa Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
'un katılımıyla yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:51
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