Son Dakika Haberleri: AK Parti’nin Bursa adayları tanıtıldı

AK Parti’nin Bursa adayları tanıtıldı

15 dakika önce

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 31 Mart Yerel Seçimler AK Parti Bursa Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımıyla yapıldı.

AK Parti’nin Bursa adayları tanıtıldı, System.String[]
AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 31 Mart Yerel Seçimler AK Parti Bursa Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımıyla yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:51 

Ekonomi
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