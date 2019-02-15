Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Bursa Mitingi

AK Parti'nin Bursa Mitingi

52 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kimse benim kardeşimin cebindeki ekonomisini, evindeki huzurunu bozamayacak, sofradaki ekmeğine göz dikemeyecek.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kimse benim kardeşimin cebindeki ekonomisini, evindeki huzurunu bozamayacak, sofradaki ekmeğine göz dikemeyecek. AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin, istikrarın teminatıdır. Bu teminatı sizler sayesinde koruyacağız inşallah." dedi.

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gökdere Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde konuştu.

Seçimlerde yeni bir destan yazmak istediklerini belirten Gül, "Yeni bir destan yazmak üzere bu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ile sandıklara gidiyoruz. Türkiye'de millet ve devleti bütünleştiren, milletle devleti bir araya getiren, bu millete tepeden bakan anlayışı tarihin çöp tenekesine atan bir lider var. Bu milleti, bu devleti IMF'ye mahkum eden anlayışı ortadan kaldıran, Türkiye'yi teröristlerin eline meze yapmak isteyenlere geçit vermeyen bir liderle, Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürüyoruz, hiç kimse önümüzü kesemeyecek Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, 82 milyonu kardeş olarak gördüklerini vurguladı.

AK Parti'yi "ülkenin çimentosu" olarak niteleyen Gül, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı ile birlikte 31 Mart'ta yeni bir zafer kazanmaya hazır mıyız? Bu ülkeyi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenleri, çukurlar kazanları, o kazdıkları çukurlara gömmeye hazır mıyız? Sandıkta bu milletin iradesine karşı kurdukları tuzakları sandıkta gömmeye, sandıkta Cumhur İttifakı'nı, AK Parti'yi birinci bir şekilde çıkarmaya hazır mıyız? Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkenin birliğini, beraberliğini hiç kimse bozamayacak. Kimse benim kardeşimin cebindeki ekonomisini, evindeki huzurunu bozamayacak, sofradaki ekmeğine göz dikemeyecek. AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin, istikrarın teminatıdır. Bu teminatı sizler sayesinde koruyacağız inşallah."

" Bursa'ya büyük eserler kazandırdık"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de Bursa'nın her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin yanında olduğunu belirtti.

Bursa'nın, AK Parti'ye çok büyük destek verdiğini anlatan Şahin, "Biz de gerek hükümet olarak gerek AK Parti olarak ve gerekse belediyelerimizle sizlerin bu desteğine karşı vefa borcumuzu ödemek için büyük hizmetler, büyük eserler kazandırdık Bursa'ya. Ancak ne yaparsak yapalım sizlere karşı olan borcumuzu ödeyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Şahin, 31 Mart seçimlerinde bir kez daha Bursa'nın desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmalar öncesinde ilçe belediye başkan adayları platforma çağrılarak tanıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:13 Kaynak: AA

Abdülhamit Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Bursa, AK Parti, Politika
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