AK Parti'nin çat kapı ev ziyaretleri devam ediyor
1 saat önce
AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nın ev ziyaretleri devam ediyor.
AK Parti Çorum Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:15 Kaynak: İHA
İl Başkanlığı'nın ev ziyaretleri devam ediyor.
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, parti yöneticileriyle birlikte ev ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya geliyor.
AK Parti teşkilatları olarak vatandaşların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da evlerine konuk olacaklarını dile getiren Ahlatcı, "Kapı kapı, ev ev gezerek vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bizleri evlerinde konuk eden, hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hemşehrilerimizi evlerinde ziyaret ederek, samimiyetlerine, hikayelerine ortak oluyoruz. Bu misyonu samimiyetle bizlere aktaran ve görev kılan AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ı her konuda olduğu gibi bu konuda da örnek alıyor ve onun yolunda ilerlemeye devam ediyoruz" dedi. - ÇORUM
Son dakika! Milas'ta yangın büyüyor! 6 helikopter müdahale ediyor Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen muhtar tutuklandı Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor