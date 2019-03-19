AK Parti'nin Çivril Mitingine Bakan Soylu da Katılacak
36 dakika önce
AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla perşembe günü Çivril'de vatandaşlarla bir araya geleceklerini bildirdi.
AK Parti Denizli
İl Başkanı Necip Filiz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun katılımıyla perşembe günü Çivril
'de vatandaşlarla bir araya geleceklerini bildirdi.
Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun 21 Mart
Perşembe günü kentte olacağını belirtti.
İlçelerde yapacakları mitingle vatandaşlarla buluşmanın coşkusu ve mutluluğunu yaşayacaklarını bildiren Filiz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Terörle mücadeledeki sarsılmaz cesaret ve kararlılığıyla gurur kaynağımız olan, koltuktan güç alan değil, koltuğa güç veren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, 21 Mart Perşembe günü saat 11.00'de Çivril'de Cumhuriyet Meydanında gerçekleştireceğimiz mitingde vatandaşlarımız ile bir araya gelecektir. Ziyaret programları kapsamında yerelde hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah ilimiz ve Çivril için güzel bir miting programı olacak."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:45 Kaynak: AA
MHP, Nafakanın 5 Yılla Sınırlanması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor
Azerbaycan Lideri Aliyev, Erdoğan'dan Kars ve Iğdır'ın MHP'ye Bırakılmasını İstemiş
40 Kalemde 60 Milyar Liralık Sosyal Yardım Geliyor
Müjdat Gezen Hakkında Burhan Kuzu'ya Hakaretten Zorla Getirme Kararı