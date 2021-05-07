AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi - Son Dakika

AK Parti'nin Twitter hesabından çarşamba günü paylaşılan videonun kaldırılması merak konusu oldu. Yanıtı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ verdi.

VİDEODA 128 MİLYAR DOLAR İDDİALARINA YANIT VERİLMİŞTİ

AK Parti'nin Twitter hesabı üzerinden hafta için "Yarın saat 14.00'te" ifadeleriyle duyurduğu paylaşım heyecan yaratmış, ertesi gün de paylaşılan videoda CHP'ye yönelik bir çizgi film hazırlandığı ortaya çıkmıştı. "Yalan üretim merkezi" adıyla sunulan filmde, son dönemlerin en tartışmalı konusu olan 128 milyar dolar iddialarına da yanıt verilmişti.

VİDEO SİLİNDİ

Partinin hesabından paylaşılan ve en son "Devamı gelecek..." şeklinde bitirilen animasyon, sosyal medyada da ilgi uyandırmıştı. Ancak bugün AK Parti Medya ve Tanıtım Başkanlığı'nın hazırlattığı "Yalan Üretim Merkezi" notuyla CHP'yi hedef aldığı çizgi film partinin resmi hesabından silindi. Videonun ardından 128 milyar dolar tartışması yeniden hız kazanmıştı.

''MAKSAT HASIL OLDU''

Videonun kaldırılmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hamza Dağ, videonun amacına ulaştığını belirterek, ''Siyasette seviyeli muhalefetin oluşması için AK Parti olarak bir adım attık. Siyasette yalanın ulaştığı boyuta dikkat çektik. Maksat hasıl oldu'' ifadelerini kullandı.

Dağ ayrıca ''Bundan sonrasında da bilgi ve belgeye dayalı, seviyenin korunduğu, aziz milletimize sadece gerçeklerle konuşacakları bir zemin istiyoruz. Çünkü biz sadece gerçeklerle konuşuyoruz'' ifadelerine de yer verdi.