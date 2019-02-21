AK Parti'nin Denizli Mitingi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Osman Zolan, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili, "Bu kenti daha güzel inşa etmeye devam edeceğiz.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Osman Zolan, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili, "Bu kenti daha güzel inşa etmeye devam edeceğiz. Denizli'mizde birçok yeni projemizi baştan aşağıya yeniden yapacağız." dedi.



Zolan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Özay Gönlüm Bulvarı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde yaptığı konuşmada, bugünün kendileri için "düğün günü" olduğunu kaydetti.



Denizli'nin dünya kenti haline geldiğini, yeni dönemde daha fazla hizmet alacağını, artık daha büyük işlerin altına gireceklerini belirten Zolan, sadece şehrin merkezinde değil 19 ilçede destan yazmaya devam edeceklerini söyledi.



Zolan, şöyle konuştu:



"Bu kenti daha güzel inşa etmeye devam edeceğiz. Denizli'mizde birçok yeni projemizi baştan aşağıya yeniden yapacağız. 2004 yılında Nihat Zeybekci başkanımızla başlayan o hizmet destanını, aldığımız o emaneti en güzel seviyelere taşıdık. Hayallerimizi birlikte yapacağız. Denizli'nin artık önü açıktır ve hızını kesmeden hizmet destanı yazarak yoluna devam edecektir."



"İnşallah hizmet destanları İzmir'de de yazılacak"



AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de Denizli'de 2004'te yazdıkları destanı İzmir'de de tekrarlayacaklarını söyleyerek şöyle konuştu:



"Denizli, Ege'nin vizyon şehri oldu. Parmakla gösterilen şehri oldu. Aynı şey İzmir için de olsun. İzmir kanalizasyondan ve çamurdan kurtulacak. Denizli'de yaptıklarımızı İzmir'de de yapacağız. Bundan sonra durmak yok yola devam. Mazeret yok. İnşallah hizmet destanları İzmir'de de yazılacak."



AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz de 31 Mart seçimlerinin yeni hükümet sisteminin ilk demokratik imtihanı olduğunu, parti olarak "belediyecilik gönül işi" diyerek gönül belediyeciliği sözüyle milletin huzuruna çıktıklarını dile getirdi.

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