AK Parti'nin Denizli Mitingi

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Binali Yıldırım: Silivri'de Çiçekçilikten 4 Bin Kişi İş Sahibi Olacak

Kenan Sofuoğlu: Pistleri Çok Özlüyorum, Cumhurbaşkanımızdan İzin İsteyeceğim

Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor