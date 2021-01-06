AK Parti'nin Doğu'daki teşkilatlarından Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti'nin Erzurum, Erzincan ve Ardahan teşkilatları, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski CHP milletvekili Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Adliyesinde yaptığı suç duyurusunun ardından, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, doğrudan milletin yürüttüğü ve onun temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinin yönettiği bir istiklal mücadelesi sonunda kurulduğunu hatırlattı.

Milli irade düşmanlığının kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman da marjinal akımların temsilcisi olarak karşılarına çıktığını ifade eden Öz, şöyle konuştu:

"Demokrasi tarihimiz de siyaset darbelerle her dönem inkıtaya uğratılmıştır. Bugün seçilmişlerin en kritik demokratik mücadele süreci devam ederken, bu tür söylemlerin ve yaklaşımların, kesinlikle iyi niyetli olmadığı, arkasında farklı ajandaların ve gayelerin bulunduğu tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açıktır. Unutulmamalıdır ki terörle ve her türlü vesayet odağı ile mücadele demokrasiyi koruma mücadelesidir. Hak ve özgülük mücadelesinde ülkemizin elde ettiği kazanımlara, vesayetten darbeye, terör örgütlerinin saldırılarından uluslararası tuzaklara kadar nice badireleri göğüsleyerek sahip çıkan milletimizin, bu karanlık zihniyete de hak ettiği dersi, demokrasi ve hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe duymuyoruz."

Öz, tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı açıklamalara tepki vermeye davet etti.

Erzincan

AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut ve partililer de Erzincan Adliyesine giderek Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bulut, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hukukun bize verdiği hakları kullanarak suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz. Benzer her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizi de özellikle belirtmek istiyoruz." dedi.

Ardahan

Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız ve bir grup partili Ardahan Adliyesine giderek Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aydın, ardından adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, terörle ve her türlü vesayet odağı ile mücadelenin demokrasiyi koruma mücadelesi olduğunu söyledi.