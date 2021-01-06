AK Parti'nin Doğu'daki teşkilatlarından Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti'nin Doğu'daki teşkilatlarından Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu

06.01.2021 17:16

AK Parti'nin Erzurum, Erzincan ve Ardahan teşkilatları, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski CHP milletvekili Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti'nin Erzurum, Erzincan ve Ardahan teşkilatları, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski CHP milletvekili Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Adliyesinde yaptığı suç duyurusunun ardından, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, doğrudan milletin yürüttüğü ve onun temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinin yönettiği bir istiklal mücadelesi sonunda kurulduğunu hatırlattı.

Milli irade düşmanlığının kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman da marjinal akımların temsilcisi olarak karşılarına çıktığını ifade eden Öz, şöyle konuştu:

"Demokrasi tarihimiz de siyaset darbelerle her dönem inkıtaya uğratılmıştır. Bugün seçilmişlerin en kritik demokratik mücadele süreci devam ederken, bu tür söylemlerin ve yaklaşımların, kesinlikle iyi niyetli olmadığı, arkasında farklı ajandaların ve gayelerin bulunduğu tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açıktır. Unutulmamalıdır ki terörle ve her türlü vesayet odağı ile mücadele demokrasiyi koruma mücadelesidir. Hak ve özgülük mücadelesinde ülkemizin elde ettiği kazanımlara, vesayetten darbeye, terör örgütlerinin saldırılarından uluslararası tuzaklara kadar nice badireleri göğüsleyerek sahip çıkan milletimizin, bu karanlık zihniyete de hak ettiği dersi, demokrasi ve hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe duymuyoruz."

Öz, tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı açıklamalara tepki vermeye davet etti.

Erzincan

AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut ve partililer de Erzincan Adliyesine giderek Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bulut, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hukukun bize verdiği hakları kullanarak suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz. Benzer her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizi de özellikle belirtmek istiyoruz." dedi.

Ardahan

Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız ve bir grup partili Ardahan Adliyesine giderek Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aydın, ardından adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, terörle ve her türlü vesayet odağı ile mücadelenin demokrasiyi koruma mücadelesi olduğunu söyledi.

AK Parti'nin Doğu'daki teşkilatlarından Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
AK Parti'nin Doğu'daki teşkilatlarından Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
AK Parti'nin Doğu'daki teşkilatlarından Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
AK Parti'nin Doğu'daki teşkilatlarından Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu

Erzincan Merkez, Hisarcık, Erzincan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'nin Doğu'daki teşkilatlarından Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altının kilogramı 461 bin 650 liraya geriledi Rakibinin boğazına tekme atan Hataysporlu kaleci Münir kırmızı kart gördü Tatil cenneti Manavgat'ta turistler, sıcak havayı fırsat bilip denizin tadını çıkardı Yaşlı kadın, kızı ve damadı tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız Havai fişek fabrikasındaki patlamada korkunç ayrıntı! Çinli bir çalışan yetkilileri uyarmış Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı         
17:18
Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu         
17:14
Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti         
16:56
Kordon kanında bulunan kök hücrelerin kullanıldığı tedavi yöntemine FDA'dan onay çıktı: 10 kişiden 9'unda başarılı oldu Kordon kanında bulunan kök hücrelerin kullanıldığı tedavi yöntemine FDA'dan onay çıktı: 10 kişiden 9'unda başarılı oldu         
16:24
30 saatlik su kesintisi yeni buluşlara yönlendirdi! Vatandaş kendi çeşmesini tasarladı 30 saatlik su kesintisi yeni buluşlara yönlendirdi! Vatandaş kendi çeşmesini tasarladı         
16:06
Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek         
16:03
Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor         
15:46
Bilim insanlarını şaşırtan keşif! Arkeolojik kalıntıdan 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı çıktı Bilim insanlarını şaşırtan keşif! Arkeolojik kalıntıdan 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı çıktı         
14:51
Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı         
13:45
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Voleybol takımının borcu nedeniyle Arhavi Belediyesi'nin makam aracı haczedildi Voleybol takımının borcu nedeniyle Arhavi Belediyesi'nin makam aracı haczedildi         
11:50
Kamu lojmanları için uygulanacak kira bedelleri açıklandı Kamu lojmanları için uygulanacak kira bedelleri açıklandı         
11:39
Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor         
11:17
Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim         
11:17
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 17:43:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'nin Doğu'daki teşkilatlarından Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei