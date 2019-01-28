Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Doktor Adayı, Otomobil Çarpan Kadına Müdahale Etti

AK Parti'nin Doktor Adayı, Otomobil Çarpan Kadına Müdahale Etti

1 saat önce

İZMİR'de, AK Parti Çiğli Belediye Başkan Adayı olan doktor Okan Korkmaz, seçim çalışması için gittiği mahallede, bir otomobilin çarptığı yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.

AK Parti'nin Doktor Adayı, Otomobil Çarpan Kadına Müdahale Etti, System.String[]
İZMİR'de, AK Parti Çiğli Belediye Başkan Adayı olan doktor Okan Korkmaz, seçim çalışması için gittiği mahallede, bir otomobilin çarptığı yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Adı öğrenilemeyen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Seçim çalışmalarını dün Küçük Çiğli Mahallesi'nde sürdüren AK Partili Belediye Başkan Adayı Okan Korkmaz, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına otomobilin çarptığını gördü. Beyin cerrahı olan Korkmaz, yaralı kadının yanına koşup, ilk müdahalesini yaptı. Korkmaz bir yandan da sağlık ekiplerine haber verildi. Okan Korkmaz, ambulans gelene kadar yaralı kadının yanından ayrılmadı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:51 Kaynak: DHA

İzmir, belediye başkan adayı, Çiğli, Okan Korkmaz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis, Silahını Temizlerken Kazayla Arkadaşını Vurup Şehit Etti 18 Saatlik PM'nin Ardından CHP'nin İstanbul Adayları Belli Oldu

Mansur Yavaş, Elindeki Anket Sonucunu Paylaştı: 10 Puan Öndeyim CHP'nin İzmir'de Tunç Soyer'i Aday Göstermesinin Ardından Mevcut Başkan Aziz Kocaoğlu'ndan İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 12:59:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Doktor Adayı, Otomobil Çarpan Kadına Müdahale Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]