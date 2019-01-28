AK Parti'nin Doktor Adayı, Otomobil Çarpan Kadına Müdahale Etti
1 saat önce
İZMİR'de, AK Parti Çiğli Belediye Başkan Adayı olan doktor Okan Korkmaz, seçim çalışması için gittiği mahallede, bir otomobilin çarptığı yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.
İZMİR'de, AK Parti Çiğli
Belediye Başkan Adayı olan doktor Okan Korkmaz
, seçim çalışması için gittiği mahallede, bir otomobilin çarptığı yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Adı öğrenilemeyen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Seçim çalışmalarını dün Küçük Çiğli Mahallesi'nde sürdüren AK Partili Belediye Başkan Adayı Okan Korkmaz, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına otomobilin çarptığını gördü. Beyin cerrahı olan Korkmaz, yaralı kadının yanına koşup, ilk müdahalesini yaptı. Korkmaz bir yandan da sağlık ekiplerine haber verildi. Okan Korkmaz, ambulans gelene kadar yaralı kadının yanından ayrılmadı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:51 Kaynak: DHA
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