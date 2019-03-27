AK Parti'nin Düzce Mitingi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir

Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı

Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu