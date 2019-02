AK Parti'nin Edirne Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal ne diyor?

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçi aç, çiftçinin topraklarına el konuldu' diyor. Eline, diline dursun. Hangi topraklara el koyduk? 2,6 katrilyon çiftçilerimize tarımsal destek verdik? Bunlar resmi hesaplar. Sen neye göre konuşuyorsun?" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Meydanı'nda partisinin Edirne Mitingi'nde halka hitap etti.



Konuşmasında yürüttükleri çalışmalarla Ergene Nehri'nin su kalitesinde ciddi seviyelerde iyileşme sağladıklarını dile getiren Erdoğan, "Bekleyemezdik, devam ediyoruz. Ergene Havzası'nda son teknolojiye sahip 13 İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşa ettik. Hepsini de hizmete aldık, bekleyemeyiz. Çünkü CHP'ye kalırsa bu iş bitmiş, yanmışız." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 13 tesisten 2'sini Edirne'de inşa ettiklerini dile getirerek, Edirne'nin içme suyu problemini çözdüklerini, kentte 6 baraj, 31 gölet inşa ettiklerini, 3 baraj ve 2 göletin inşasının da devam ettiğini aktardı.



Erdoğan, yaptıkları sulama tesisleriyle 454 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"İnşaatı devam eden sulama tesisleriyle 367 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Edirne'yi taşkınlardan korumak için Kanal Edirne Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu sene içerisinde devreye alacağımız projeyle Edirne, Meriç Nehri taşkınlarından korunacak. Edirneli çiftçilerimize 2,6 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçi aç, çiftçinin topraklarına el konuldu' diyor. Eline, diline dursun. Hangi topraklara el koyduk? 2,6 katrilyon çiftçilerimize tarımsal destek verdik. Bunlar resmi hesaplar, sen neye göre konuşuyorsun? Merkez, Keşan, İpsala, Süloğlu, Uzunköprü, Havsa ve Meriç'e doğal gazı getirdik. Getirdik mi? Artık benim anam, bacım, Ayşe, Fatma kardeşim kömürlüğe gidip kömür almıyor. Hemen düğmeye basıyor, evin her yerinde sıcak su. Rahmetli anam neler çekti be. 4 kat evin bodrumundan odunu, kömürü taşırdı. Soba evin bir odasında var. Bu çileleri hep çektik mi? Şimdi ben diyorum ki Batılı modern de Helga modern de benim Ayşe, Fatma kardeşim, Ahmed'im, Mehmed'im onlar niçin modern değil? Onlar için hak da bizimkiler için niçin hak değil? Bunları kim çözdü, kim? AK Parti, biz çözdük."



"Edirne'deki girişimcilerimize 1,7 katrilyon yatırım teşviki verdik"



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, marifetin iltifata tabii olduğunu dile getirerek, "Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Ekranları başında bizi izleyen tüm halkıma sesleniyorum. Dün gece de 3 saat bir ortak yayında milletime seslendim. Bize düşen anlatmak. Oy vermek tabii ki vatandaşımın kendi takdiri. Demokrasi bu ama biz yine yapmaya devam edeceğiz. Anlatmaya devam edeceğiz ama şu anda bu alanda bulunan 15 bin kişi de anlatmaya devam edecek. Anlatacaksınız ki bir yerlere varalım. Bilenin bilmeyene anlatması lazım." şeklinde konuştu.



Bu yıl içinde Enez ve Lalapaşa'yı da doğal gaza kavuşturacaklarını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Üniversitemiz ve sanayinin el ele vererek katma değer üretmesi için Edirne'de bir teknopark kurduk. Gıda İhtisas Organize Bölgesinde arsa tahsisleri başladı. Edirne'deki iş insanlarımıza, girişimcilerimize ne kadar yatırım teşviki verdik biliyor musunuz? 1,7 katrilyon yatırım teşviki verdik. Bunu biz yaptık. Sağladığımız teşviklerle 5 bin kişilik yeni istihdam oluşturduk. Enerjide yerli kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. 2017'de yerli kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 45'ti. Bu oran şimdi ne oldu biliyor musunuz? Yüzde 60'ı buldu. Nereden nereye. Sadece 2018'de devreye aldığımız 4 bin 25 megavatlık kurulu gücün yüzde 93'ü yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalıdır. Enerji konusunda size bir müjde vereyim mi? Zaten biliyorsunuzdur ama yine de bir tekrar edelim. Geçtiğimiz hafta Trakya'da, mevcut doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu rakam nedir biliyor musunuz? 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Buradan üreteceğimiz doğal gazın cari açığımıza olumlu katkısı ne olacak biliyor musunuz? 5 milyar lira olacak. Biz çalışıyoruz, yatmıyoruz. Bay Kemal bundan da haberin var mı? Hadi bunu da bir yerde söyle be... de ki 'Bu hükümete teşekkür ediyorum bak, bu kadar doğal gaz buldular.' de ya... Söyle be... Bir şeyler olmaz sana söyle ama söyleyemez, o sadece yalan üretir."



"5 gün sonra belediye başkanı oraya geliyor kabadayılar gibi"



Kartal'daki bina çökmesini hatırlatan Erdoğan, "İşte Kartal'da geçen gün binalar yıkıldı. Vatandaş diyor ki 'Nerede bu belediye başkanı?' 5 gün sonra belediye başkanı oraya geliyor, kabadayılar gibi. Ama Bay Kemal sen neredesin? O zaten hiç yok. Onun çok önemli işleri var. 21 vatandaşım orada şehit olmuş, 14 yaralım var, yok. Cenaze... 9 vatandaşımın cenaze törenine ben, arkadaşlarım hep katıldık. Sadece istifa eden Akif Hamzaçebi o gün oradaydı. Bay Kemal oraya da mı gelemezdin? Gelseydin ne olurdu? Bir şey mi olurdu sanki? Onlar buralarda yoklar, onların çok önemli işleri var." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ancak kendilerinin ilgili bakanları hemen bölgeye gönderdiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hemen işi kolayladım ben de gittim ve cuma günü orada ziyaretlerimizi yaptık. Daha sonra orada aynı şekilde 9 vatandaşımızın cenaze törenine katıldık ki aynı gün bir de gemi denize indirme törenine katıldık ve orada vatandaşlarımla beraber olduk. Oradan da yine bir başka yere, seçim çalışmaları yapıyoruz ya gecikmeli de olsa, atladık gittik. Ama durmak yok, yola devam. Bunu yapacağız. Şimdi yalan söylemeye devam ediyor. 'Benim belediye başkanım oradaydı' diyor. 5 gün sonra. Hadi onu geçtik, sen neredesin? Sen neredesin, sen? Yok. Şimdi sesleniyorum Edirne, 31 Mart'ta ülkemizin geleceği için tercihimizi istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz? Edirne, 31 Mart'ta şehrimizi geleceğin belediyecilik anlayışıyla buluşturuyor muyuz? Edirne, 31 Mart'ta belediyelerimizi memleket işi gönül işi diyen kadrolara, Cumhur İttifakı'na teslim ediyor muyuz? İşte ecdadın iftihar şehri Edirne budur."



(Sürecek)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Küçük Kız Köprüden Atladı Meraklı Vatandaşlar Fotoğraf Çektirdi

Erdoğan'dan S-400 Açıklaması: Geri Adım Atmayacağız, Temmuz'da Teslim Edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Takımda Yerli Teknik Direktör Olmasını İsterim

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı'ndan, Sitem Eden Muhtara: Duygu Sömürüsü Yapma