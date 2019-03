AK Parti'nin Elmadağ Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kandil'in uzantıları karşısında eğilip bükülenlerden başkente belediye başkanı olmaz. Daha kendi haysiyetini bile korumayanlardan Ankaralının emanetine sahip çıkması beklenemez." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kandil'in uzantıları karşısında eğilip bükülenlerden başkente belediye başkanı olmaz. Daha kendi haysiyetini bile korumayanlardan Ankaralının emanetine sahip çıkması beklenemez." dedi.



Erdoğan, partisince Elmadağ ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, vatandaşlara hitap etti.



Vatandaşlardan, 31 Mart'ta sandıklara koşmalarını, sandıklara sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, "Bir kez daha sandıkları patlatmanızı istiyoruz. Elmadağ'da vatandaşların yüzlerinde bugün bu kararlılığı görüyorum." dedi.



Son 50 günde 59 ile gittiğini aktaran Erdoğan, "Peki diğerleri ne yaptı? Diğerleri herhalde Ankara'da şu anda kahve yudumluyorlar ama bizim işimiz var, bizim davamız var, bizim derdimiz var. Ziyaret ettiğim 27 ilçenin her birinde bu coşkuyu görüyoruz ve Rabb'ime hamdediyorum. Milletimiz meselenin farkında, milletimiz oyunu, tezgahı çözmüş durumda. Kimin kimlerle iş tuttuğunu, yol yürüdüğünü benim vatandaşım görüyor. Milletimiz bunun hesabını sormak içi 31 Mart'ı bekliyor." diye konuştu.



Alanda toplanan vatandaşlara, "Elmadağ, 31 Mart'ta sandığa sahip çıkıyor muyuz, 31 Mart'ta başkentimize sahip çıkıyor muyuz, Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta 'memleket işi gönül işi' diyor muyuz? 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz?" sorularını yöneltip "Evet" yanıtını alan Erdoğan, 31 Mart'ın önemini dikkate alarak adayları ona göre belirlediklerini söyledi.



AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletin huzuruna ehil kadrolarla, liyakatli isimlerle çıkmaya çalıştıklarının altını çizen Erdoğan, "Ankara'ya tecrübe yakışır, başkent en başarılısına layık.15 Temmuz destanının karargahına dürüstlük yakışır." dediklerini aktardı.



"Elmadağ, tevazu, samimiyet ve gayrete layık." diyerek ilçeyi gururla temsil edecek, emanetin kadrini, kıymetini bilecek isimleri Ankaralıların ve Elmadağlıların huzuruna çıkardıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye'nin başkenti Ankara'yı 2023'ün Türkiye'sine taşıyacak, şehrimizi başarıdan başarıya koşturacak bir kadroyu sizlerin takdirine sunduk." ifadelerini kullandı.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin geçmişinin başarılarla dolu olduğunu kaydeden Erdoğan, tam 5 dönem, art arda 25 sene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını rekor oy oranlarıyla yürüttüğünü, Kayserili vatandaşların sevgisini, takdirini kazandığını vurguladı. Erdoğan, "Özhaseki, belediye hizmetlerinde 25 yıllık tecrübesi olan, ülkemizin parmakla gösterilen belediye başkanlarından biridir." değerlendirmesinde bulundu.



"Elmadağ'ın bizi yarı yolda koymayacağını da çok iyi görüyorum"



Özhaseki'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da yaptığını anımsatan Erdoğan, çevre ve şehirciliğin aslında yerel yönetimin bir üst kademesi olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bakanlığı süresince terör örgütünün Güneydoğu ve Doğu'daki illerimizi nasıl çukurlarla, kanallarla ne hale getirdiğini biliyorsunuz, bunları hep izlediniz değil mi? İşte oraları bütün o binalar o yıkılan binaların yerlerine şimdi modern bir Diyarbakır, modern bir Şırnak, Silopi, Nusaybin oraları ayağa kaldırdık. Siirt, Mardin, Van oraları ayağa kaldırdık. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Ayrıca Elmadağ Belediye Başkan adayımız Gökhan Küçükçelebi de çalışkanlığı, dinamizmi ile üstlendiği sorumlulukları en güzel şekilde yerine getirmiştir. Her iki adayımız da özü sözü bir, ahdine sadık dürüst insanlardır. İnşallah, 31 Mart'ta büyükşehirde Özhaseki ile beraber ağabey-kardeş gibi çalışacak bizimle de istişare halinde Elmadağ'a hizmet edeceklerdir. Ben Cumhurbaşkanı olarak, Mehmet Özhaseki kardeşim büyükşehir belediye başkanı olarak Gökhan kardeşimiz de ilçe belediye başkanı olarak el ele vereceğiz, Elmadağ'a hizmetlerin en güzelini getireceğiz. Bu üçlü dayanışma mı başarılı olur, yoksa devletle hiç ilişkisi olmayan, irtibatı olmayan bir mekanizma mı? Soruyorum hangisi olur? Şimdi 4,5 yıl, ülkenin başında bu kardeşiniz var. Öyle mi? Kabine aynı şekilde şu anda fakirin kabinesi. Burada farklı bir şeyler olursa, uyum içinde olmadığımız birileriyle hizmet olur mu? Desteğinizle 31 Mart'tan sonra Elmadağ'a yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmayı inşallah sürdüreceğiz. Ben her iki adayımıza da güveniyorum. Sizlerin de güvenmesini istiyorum. Elmadağ'ın bizi yarı yolda koymayacağını da çok iyi görüyorum."



Ankaralının basiret sahibi olduğunu, onun için lafa değil icraata baktığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:



"Ankaralı feraset sahibidir. Onun için kuru vaade değil, esere hizmete bakar. Ankaralı dürüsttür, namusludur, samimiyete, ahlaka, erdeme bakar. Onun için alengirli işlere bulaşanlardan defolu isimlerden hazmetmez. İşte bak sahte senetlerle adam neler çeviriyor, öbür taraftan vergi kaçakçılığı da yapıyor. Bütün bunlar var. Şimdi hayatı bunlarla geçen birisinin Ankara'mıza hizmet etmesi mümkün mü? İşte bunlar Bay Kemal neyse tencere kapak meselesi. Yuvarlanmış aynen öyle. Benim Ankaralı kardeşim vatanperverdir, onun için bölücülere taşeronluk yapanlara prim vermez. Ankaralı kardeşim cesurdur, yiğittir, delikanlıdır, harbi ve hasbidir. Onun için namerde boyun eğeni, boyun bükeni sevmez. Ankaralı onurludur, gururludur, onun için eş başkanlardan azar yiyenlere emaneti teslim etmez."



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bay Sezai diye birisi var, tehditlerini içine sindiren bir şahıs, bu şehirde büyükşehir belediye başkanlığı yapabilir mi? Sosyal medyadan sürekli ayar yiyen, azar işiten bir kişi sizi temsil edebilir mi? Yüzlerce bölücü örgüt sempatizanı, CHP rozeti ile belediye meclis üyesi yapmaya kalkanlara Allah için başkentin anahtarları teslim edilebilir mi? Geçmişi hile ile kirli karanlık ilişkilerle, çek senet usulsüzlükleriyle dolu bir zattan Ankara'ya bu şehir teslim edilebilir mi? Girdiği iki seçimin ikisini de kaybetmiş birisi Ankara'yı Türkiye'nin başkentini yönetebilir mi? Kimse kusura bakmasın ama böyle bir şahıstan ne Ankara'ya ne Elmadağ'a hayır gelmez. Defolu adaylar benim Ankaralı kardeşlerimi temsil edemez. Kandil'in uzantıları karşısında eğilip bükülenlerden başkente belediye başkanı olmaz. Daha kendi haysiyetini bile korumayanlardan Ankaralının emanetine sahip çıkması beklenemez. Eş başkanların küstahlıklarına yürekleri yetip tek söz edemeyenler, sizin hakkınızı, sizin hukukunuzu hiç koruyamaz. Bugün kendisine yapılan tehdidi sineye çeken yarın Diyarbakır'da, Mardin'de olduğu gibi belediyesinin bodrumunda atılan tokatları, kurulan sözde mahkemeleri de sineye çeker. Bugün hakaretlere sesini çıkarmayan, yarın Allah korusun belediyenin önünde hendek kazılmasına, çukur açılmasına da karşı koyamaz. Nitekim bu omurgasızlığı sadece biz değil, diğer partilere mensup vicdan sahibi vatandaşlarımız da içlerine sindiremiyor."



(Sürecek)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürsüden açıkladı: Saadet Partisi Elmadağ Adayı AK Parti Lehine Çekildi

Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu

Sosyal Medyadan Atıştılar: HDP'de "Komünist Başkan" Çatlağı

Wow Air, Tüm Uçuşlarını İptal Etti