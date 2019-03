AK Parti'nin Elmadağ Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çıkın meydana, hadi görelim sizleri. Bunlarda öyle bir yürek yok. Bunlar ürkek, pısırık. Kimisi dağın başında duruyor Kandil'de, kimisi Pensilvanya'da, kimisi Avrupa'nın değişik ülkelerinde.

Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Elmadağ mitingine katılarak, vatandaşlara hitap etti.



HDP'lilerin sözlerinin yer aldığı görüntüyü Elmadağlılara izlettiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Değerli kardeşlerim, bu adam Kürt bile değil. Fakat kullandığı ifadeye bak. 'Kürdistan'da oylar malum. Batıda da AK Parti'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz.' diyor. ya sen kimsin ya? Türkiye'de Kürdistan diye bölge var mı? Bizim Güney Doğu'muz var, Doğu Anadolu'muz var, Karadeniz'imiz var, Akdeniz'imiz var, Orta Anadolu'muz var, Ege'miz var, Marmara'mız var. Ama Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Irak'ın kuzeyinde var. Çok seviyorsan al yanına sevenlerini defolun gidin orada yaşayın. Size biz bu toprakları böldürtmeyeceğiz. Bu can bu tende oldukça size bu fırsatı vermeyeceğiz."



Bunun için "beka meselesi" dediklerine işaret eden Erdoğan, "Bundan dolayı beka meselesi. Onun için Cudi'de varız, Gabar'da varız, Tendürek'te varız, Kandil'de varız. Sevgili kardeşlerim bunlar ne idiği belirsiz. ve işte bakıyorsunuz bir diğeri de çıkıyor. Şu anda kendisi Edirne Cezaevinde, o da garip garip şeyler söylüyor. Onu da izleteyim sizlere. Sadece lafta kalmasın." ifadelerini kullandı.



"Dörtlü mekanizmayı Kandil ve terör örgütü yönetiyor"



Şu anda CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi arasındaki dörtlü mekanizmayı Kandil'in ve terör örgütünün yönettiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çok daha enteresanı ne diyor? 'Biz sırtımızı' kadının söylediğine bak, 'YPG, YPJ, PYD'ye dayadık' diyor. Hale bak hale. Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayadık farkımız bu. Onun için pazar günü beka meselesidir. Ne diyor? '1 Temmuz'a kadar terörle mücadele yasası kalkmazsa savaş kapıdadır.' diyor. 1 Temmuz geride kaldı. Ne yaptınız? Çıkın meydana. Hadi görelim sizleri. Bunlarda öyle bir yürek yok. Bunlar ürkek, pısırık. Kimisi dağın başında duruyor Kandil'de, kimisi Pensilvanya'da, kimisi Avrupa'nın değişik ülkelerinde. Niye gelemiyorsunuz? Niye kaçıp gittiniz? Niye onların George'un, Hans'ın şunun bunun koynunda duruyorsunuz?"



"Sıkıysa mücadelenizi burada verin. Niye vermiyorsunuz? Bu yürek ister yürek" ifadesini kullanan Erdoğan, "Çünkü suçlu olduklarını çok iyi biliyorlar. Onun için de kaçıp gittiler. Biz bu ülkede benim milletimin, halkımın huzurunu kaçıranlarla bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.



"Saadet Partisi'nden böyle bir yanlışın içerisine girmiş olanları da aynı safta birleşmeye davet ediyorum"



Erdoğan, asla bunlara fırsat vermeyeceklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:



"Onun için pazar günü beka meselesidir. Onun için pazar günü sandıklar çok ama çok önemlidir. Kardeşlerim, aynı zamanda bir şehit babası olan Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan adayı Nuri Yurdakul kardeşimin tepkisi, bunun son örneğidir. Şahit olduğu ilkesizlikler karşısında kendisi de bugün adaylıktan çekilerek, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'yi destekleme kararı almıştır. Ben bu tavrın Saadet Partisi'ne gönül vermiş tüm kardeşlerime Elmadağ, diğer ilçelerimiz ve Türkiye genelinde örnek olmasını temenni ediyorum. İnşallah bununla birlikte Saadet Partisi'nden diğer illerde ilçelerde böyle bir yanlışın içerisine girmiş olanların da istifalarını vermek sureti ile aynı safta birleşmeye davet ediyorum. Zira bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kardeşlerim, CHP'nin başındaki zat görmek istemese de sizler bizim Ankara'ya, Elmadağ'a kazandırdığımız eserlerin şahidisiniz. 17 sene önceki Elmadağ ile 2019 Elmadağ'ı arasındaki farkı sizler çok iyi biliyorsunuz. Eğitimde ilçemize 206 derslikli 14 okul inşa ettik. Derslik başına öğrenci sayısını ilköğretimde 28'den 18'e. Orta öğretimde 36'dan 15'e indirdik."



Fatih Projesi'yle Elmadağ'daki öğrencilere 805 tablet bilgisayar dağıttıklarını hatırlatan Erdoğan,"Okullarımıza 379 akıllı tahtayı kurduk. Elmadağ'a 187 öğretmen atamasını yaptık. Ankara Üniversitemizin bünyesinde kurduğumuz 4 bölüm ve bu bölümlere bağlı 7 güncel eğitim programıyla Elmadağ Meslek Yüksek Okulumuz bin 500 yüksek öğrenim öğrencisine eğitim veriyor." diye konuştu.



Erdoğan Elmadağ'a yapılan hizmetlere ilişkin de şu bilgileri verdi:



"Ankara Elmadağ kayak evini modernize ettik. Elmadağ gençlik merkezinin ve yarı olimpik yüzme havuzunun yapımı sürüyor. Sağlıkta 100 yataklı Elmadağ Hulusi Alataş Devlet Hastanesini biz kazandırdık. Sağlıkta ilçemize inşa edeceğimiz toplum sağlığı merkezinin ihalesi de adım adım ilerliyor. Ulaşımda 195 trilyon maliyeti olan Elmadağ-Kırıkkale ayrımı Kalecik yolunun büyük bir kesimini tamamladık. Heyelan önleme kapsamında çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmaları da yakında bitiriyoruz. TOKİ vasıtayla 536 konut yapıp onları da hak sahiplerine teslim ettik.



Ankara-Kırıkkale yolu Elmadağ geçişini, Elmadağ viyadüğünü tamamladık. Yaparsa AK Parti yapar. 294 milyon maliyetle Ankara- Kırıkkale yolunun Gökçeyurt ile Sage köprülü kavşaklarında işlerimiz devam ediyor. Projenin tamamını bu yıl bitiriyoruz. Ankara- Kayseri Boğaz köprü hattı Nenek-Elmadağ arasındaki demir yolunu yeniledik. Ankara-Sivas yüksek hızlı demir yolu projesi aynı zamanda Elmadağ'ın da projesidir. Önümüzdeki yıl yüksek hızlı treni faaliyete geçirerek Elmadağ'ı Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas ile yüksek hızlı trenle bağlıyoruz."



Elmadağ'a kazandıracakları projeleri anlatan Erdoğan, şöyle dedi:



"Elmadağ'a bir millet kütüphanesi, ev hanımlarımız için mahalle konağı, sanayi önüne bir cep terminali ve okullarımıza mahallelerimize mini futbol voleybol sahaları yapacağız. Kargalı Barajı rekreasyon projemizde ilçemizin yeşil alanlarını arttırıyoruz. Mahallelerimize etüt merkezleri ve kreşler ve çocuk oyun evleri ve engellerimize yönelik projeleri hayata geçireceğiz. İlçemizdeki tarım ve hayvanlığı desteklemek için hibe programlarını yürürlüğe koyacağız."



Elmadağ'a mezbaha, biyoenerji tesisi kuracaklarını, yöresel ürünlerin ve tüm değerlerin tanıtılması için pazarlar kurup festivaller organize edeceklerini belirten Erdoğan, "İnşallah 31 Mart'tan sonra sizler için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Bizim en büyük gücümüz sandıkta koyduğumuz irademizdir. Seçim günü herkesin mutlaka oy vermeye gitmesini rica ediyorum. Sandığa sahip çıkmak demokrasimizin namusuna çıkmak demektir. Sandığı terk etmek ise irademizi başkalarının eline, keyfine bırakmak demektir." diye konuştu.



"Öfke ile kızgınlıkla küskünlükle değil basiretle davranmalıyız"



Erdoğan, seçim günü Ankara'daki herkesin mutlaka sandığa gidip oy kullanmasını isteyerek, "Her bir kardeşimin mutlaka sandığa gidip aklının ve vicdanın gösterdiği şekilde oyunu kullanmasını istiyorum. Öfke ile kızgınlıkla küskünlükle değil basiretle davranmalıyız." dedi.



Ankapark'ın açılışı sonrasında 5 milyon kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Erdoğan, şunları belirtti:



"Bugün Sayın Başkandan söz aldım. Bakın Sayın Başkan diyorum, böyle inanıyorum. Sizin de inanmanız lazım inşallah. Diyorum ki 31 Mart akşamına kadar değil inşallah seçilip seçilmez bir Meclis kararıyla 23 Nisan akşamına kadar Ankapark'ı ücretsiz hale getirseniz hayırlı olur diyorum. Anlaştık. Tamam. Gönül yaralarımızın, yaşadığımız kırgınların kesinlikle aklımızı ve vicdanımızı esir almasına müsaade etmemeliyiz.



Aman ha bu sahte senet tüccarlarına biz Ankara'yı teslim edemeyiz. Evlatlarımızın, Ankara'nın ve ilçelerimizin geleceğini düşünerek oylarımızı kullanmalıyız. İnşallah 31 Mart'ı atlattıktan sonra önümüzde 4,5 yıl bu kardeşiniz sizlerin hizmetkarı. Seçim filan yok. Biz yine çalışmaya devam. Biz bu dönemi en güzel, en verimli şekilde değerlendirmek istiyoruz. 4,5 yıl ekonomiden, ticarete istihdama güvenliğe kadar her türlü meselenin üzerine cesaretle gitme imkanımız var. Şayet sizler bizim yanımızda durursanız, Allah'ın izniyle üstesinden gelmeyeceğiz sıkıntı sorun yoktur. Siz bize sahip çıkarsanız Türkiye'nin aşılmayacak meselesi yoktur. Ben 31 Mart'ta da sizlere güveniyorum, inanıyorum. Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayımı sizlere teslim ediyorum."



Notlar



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında ve sonunda Kayahan'ın "Bizimkisi bir aşk hikayesi" adlı şarkısına eşlik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Lider" filminin gösterildiği mitingde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Elmadağ İlçe Başkanı Mehmet Çete, MHP Elmadağ İlçe Başkanı Reyhan Yaman, Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, AK Parti Elmadağ Belediye Başkan Adayı Gökhan Küçükçelebi ile eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek de birer konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Elmadağ Belediye Başkan adayı Gökhan Küçükçelebi ve adaylıktan çekilen Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan adayı Nuri Yurdakul ile vatandaşları selamladı.



Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.



