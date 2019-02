AK Parti'nin Erzincan Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin, Bay Kemal'in ele ele kol kola dolaştığı sözde İyi Parti olanlar, ne diyor? 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da AK Parti ile MHP'yi yok edeceğiz.' Bunlar bu kadar Kürdistan meraklısıysa Kürdistan Irak'ın kuzeyinde buyursunlar oraya gitsinler." dedi.



Erdoğan, partisinin Erzincan İl Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, Erzincan'da 11 bin 577 konut projesinin hayata geçirildiğini belirtti.



İmar barışıyla 15 bin Erzincanlının sıkıntısının çözüldüğünü ifade eden Erdoğan, 20 ata yadigarı eserin restore edildiğini söyledi. Erdoğan, Tercan ilçesindeki Mama Hatun Kervansarayı ile Kemah ilçesindeki Koçkar köyü caminin restorasyonlarının ise devam ettiğini kaydetti.



Ulaşımda, 14 kilometreden devralınan bölünmüş yol uzunluğunu 347 kilometreye çıkardıklarını aktaran Erdoğan, Refahiye-Erzincan-Kelkit ayrımı yolunun, Çatalçam yolundaki köprülerin çalışmalarının, Devekorusu Köprüsü dahil Erzincan-Başköy-Çayırlı, Demirözü-Otlukbeli yolundaki çalışmalar ile Erzincan-Mercan yolundaki Turnaçayırı Köprüsü çalışmalarının bu yıl tamamlanacağını dile getirdi.



Erdoğan, Refahiye-Kuruçay-İliç yolu ile Sünebeli Tüneli'nin, Refahiye-İliç-Kemaliye-Dutluca-Arapgir yoluyla Kemaliye-Dutluca tünelleri ve bağlantı yollarının da seneye bitirileceğini belirterek, böylece 44 kilometre olan mevcut yolun, tünel ve viyadüklerle yarı yarıya kısalacağını vurguladı.



Erdoğan, Erzincan'daki demiryollarının yenilendiğini, Organize Sanayi Bölgesi'ne yeni demiryolu bağlantısının yapıldığını ifade etti.



Ankara-Yozgat-Sivas-Erzincan hızlı tren projesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Erdoğan, Erzincan-Erzurum-Kars ve Erzincan-Trabzon hızlı tren hattının etüt proje çalışmalarının ise gelecek yıl bitirileceğini belirtti.



Erzincan şehir içine 36 kilometre uzunluğunda tramvay hattı yapımı için çalışmalara başladıklarının, ardından yapım ihalesine çıkılacağının bilgisini veren Erdoğan, Erzincan Havalimanı'nın 2003'te 8 bin olan yolcu trafiğinin, geçen yıl yarım milyonu bulduğunu ifade etti.



Yapımında sonlara gelinen Turnaçayırı Barajının şehre kazandırılacak önemli projelerden biri olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu barajla Erzincan şehir merkezine içme suyu götürülmesini sağlayacak isale hattı ve arıtma tesisinin projelerine başlandığını kaydetti. Erdoğan, yaklaşık 12 bin dekar zirai arazinin sulanacağı Ballı Barajı'nın inşaat sözleşmesinin imzalandığını aktardı.



"19 bin dekar araziye daha can suyu olacağız"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Son 17 yılda, tamamladığımız sulama tesisleriyle Erzincan'da toplam 120 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Tercan Ovası'nın bereketli topraklarını suyla buluşturduk. Yapımı devam eden 6 sulama tesisimizle toplam 19 bin dekar araziye daha can suyu olacağız.



Erzincanlı çiftçilerimize Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçinin bütün topraklarını elinden aldılar.' Eline, diline dursun. Çiftçilerimize 418 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Şehrimize tarım, hayvancılık, tekstil ve turizm alanlarında yapılan her yatırımın istihdam demek olduğunu biliyoruz. Bunun için de bu yöndeki tüm yatırımları destekliyor, teşvik ediyoruz."



Erzincanlı iş insanlarına, girişimcilere 6 milyar yatırım teşviki verdiklerini anlatan Erdoğan, bu desteklerle 5 bin 529 kişilik ilave istihdam destek sağlandığını söyledi.



Erdoğan, 13 bin Erzincanlı iş yeri sahibine 263 milyon lira SGK prim teşviki sağlandığını belirtti.



"Bu toprakları böldürtmeyiz"



HDP'li milletvekillerinin bölücü terör örgütüne yönelik sözlerinin yer aldığı görüntülerin izletilmesinden sonra Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Benim ülkemde, bizim ülkemizde Kürdistan diye bir yer var mı? CHP'nin, Bay Kemal'in ele ele kol kola dolaştığı sözde İyi Parti olanlar; kol kola dolaştıkları ne diyor? 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da AK Parti ile MHP'yi yok edeceğiz.' Bunlar bu kadar Kürdistan meraklısıysa Kürdistan Irak'ın kuzeyinde buyursunlar oraya gitsinler.



Biz bu ülkede Güneydoğu Anadolu'yu, Doğu Anadolu'yu, Karadeniz'i, Akdeniz'i Orta Anadolu'yu, Ege'yi, Marmara'yı, Trakya'yı toprak edinmişiz. Bu toprakları böldürtmeyiz. Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine gömdüysek yine gömmeye devam ederiz. Onun için, 'Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu.' Bay Kemal, kiminle kol kolaysan sen de onlardansın. Sözde İyi Parti kiminle kol kolaysan, kimi destekliyorsan, kim seni destekliyorsa kimi arkadaş seçmişsen sen de onlardansın."



(Sürecek)

