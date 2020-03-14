AK Parti'nin Erzurum, Kars ve Ardahan kongreleri koronavirüs nedeniyle erteledi - Son Dakika
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AK Parti'nin Erzurum, Kars ve Ardahan kongreleri koronavirüs nedeniyle erteledi

6 saat önce

AK Parti'nin Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yapacağı kongreler yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri dolayısıyla ertelendi.

AK Parti'nin Erzurum, Kars ve Ardahan kongreleri koronavirüs nedeniyle erteledi, System.String[]

AK Parti'nin Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yapacağı kongreler yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri dolayısıyla ertelendi.

AK Parti Erzurum İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü koronavirüs ile ilgili tedbirler kapsamında, alınan bilim kurulu kararları ve son gelişmeler dikkate alınarak hafta sonu yapılması planlanan Olur ve Şenkaya ilçeleri kongrelerinin ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Ardahan

Ardahan'da ise merkez ilçe ve Posof ilçesinin kongrelerinin yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ertelendiği bildirildi.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin küresel tehdit haline gelen Kovid-19 virüsüyle mücadele için aldığı tedbirlere değinerek, bugün yapılması planlanan AK Parti Ardahan Merkez İlçe ile Posof İlçesinin kongrelerini ertelediklerini kaydetti.

Kararın genel merkez tarafından alındığını aktaran Aydın, "Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü Koronavirüs ile ilgili tedbirler kapsamında alınan bilim kurulu kararları ve son gelişmeler dikkate alınarak yarın yapılması planlanan Ardahan merkez ilçe ile Posof kongrelerimiz, genel başkanımızın takdir edeceği ikinci bir tarihe kadar ertelenmiştir." dedi.

Koronavirüs ile mücadelenin önemine değinen Aydın, mücadelenin kolay olması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kars

AK Parti'nin Kars'ta bu hafta sonu yapacağı ilçe kongreleri de yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri dolayısıyla ertelendi.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu yapılması planlana kongreleri ertelediklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü koranavirüs ile ilgili tedbirler kapsamında, bu hafta sonu yapılması planlanan Akyaka ve Arpaçay kongrelerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesini kullandı.

AK Parti, Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:26 Kaynak: AA
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