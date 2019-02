AK Parti'nin Erzurum Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin tarihindeki her darbe, her cunta, her vesayet girişiminin bizatihi kendisi bir beka sorunudur.

Erdoğan, partisinin Erzurum İl Başkanlığınca İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, Erzurum'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.



Erzurum'a 6 baraj, 14 gölet inşa ettiklerini, 11 baraj ve 5 gölet daha inşa edeceklerini, Hınıs'ta yapılan Başköy Barajı ile Hınıs Ovası'nda 205 dekar mümbit arazinin sulanacağını belirten Erdoğan, "İnşaatı devam eden Narman Şehitler Barajı ile 47 bin dekar arazi sulanacak. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 375 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden sulama tesisleriyle 410 bin dekar mümbit araziyi de suyla buluşturacağız." diye konuştu.



Erzurumlu çiftçilere yaklaşık 1,5 katrilyon lira tarımsal destek verildiğini hatırlatan Erdoğan, üniversitelerin sanayicilerle el ele vererek, teknoloji ve sanayi üretmeleri için kente teknopark kurulduğunu anımsattı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri için vaatlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bay Kemal ne diyor? 'Ankara'da, İstanbul'da eğer biz belediyeleri alırsak, suyu ucuzlatacağız.' diyor. Bay Kemal, İzmir sendeydi, İzmir'de suyu ucuzlattın mı? Muğla sendeydi, Muğla'da suyu ucuzlattın mı? Sen İzmir'e su veremiyordun su. Devlet Su İşlerini devreye soktuk ve oraya su getirdik, kimi aldatıyorsun? Akşam yalan, sabah iftira. Hayatı bu. Hastanelerimizle ilgili söylediği yalanlar. SSK Genel Müdürüyken bunlar ölüleri bile rehin aldılar. Genel müdür olduğu zamanı hatırlayın, ilaç alabiliyor muyduk? Ama şimdi ilaç sorunumuz var mı?"



Erzurumlu iş insanlarına, girişimcilere 3 milyar lira yatırım teşviki verildiğini anımsatan Erdoğan, "Şehrimize verdiğimiz desteklerle 9 bin 613 kişilik ilave istihdam sağladık. 28 bin Erzurumlu iş sahibine toplam 656 milyon lira SGK prim teşviki verdik. Bu yıl merkezde ve Oltu'da iki organize sanayi bölgesi projemiz var. Buralarda üretime geçildiğinde, 9 bin kişilik bir istihdam sağlanacak. Önümüzdeki dönem inşallah Erzurum'u daha büyük hizmetlerle buluşturacağız." dedi.



Erdoğan, "Erzurum, 31 Mart'ta bir kez daha hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz? Erzurum, 31 Mart'ta 'Memleket işi gönül işi' diyen kadrolarla yola devam ediyor muyuz? Erzurum, 31 Mart'ta tercihimizi bir kez daha istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz? Erzurum, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı ile yola devam diyor muyuz?" sorularına, "Evet" yanıtını aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünün, 28 Şubat 1997 postmodern darbesinin 22. yılı olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:



"Benim başörtülü kızlarımın üniversitelere alınmadığı günün yıl dönümü. Bu çileleri kimlerle çektik? Bu CHP ile çektik, bu CHP zihniyetidir. Camilerimizi ahıra çeviren bu CHP zihniyetidir. İşte o zaman başörtülü kızlarımızı, odalarda onları hesaba çeken ve başlarını açtırmak suretiyle içeri alan rektör yardımcısı hanım, daha sonra CHP'nin milletvekili oldu, biliyorsunuz. Bize neyi anlatıyorlar bunlar? Bizimle yan yana geldiklerinde başka konuşuyorlar, sırtlarını döndüklerinde başka. Bizi aldatamazsınız. Türkiye'nin darbeler, cuntalar, vesayetler defterinin bu karanlık sayfası bize istiklal ve istikbalimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini gösteriyor.



Biz, bugün Türkiye'nin beka meselesinden söz ettiğimizde, bazıları bunu istihza ile karşılıyor. Halbuki bu ülkenin tarihindeki her darbe, her cunta, her vesayet girişiminin bizatihi kendisi bir beka sorunuydu. Şayet o dönemlerde bu sorun yeterince dikkate alınsa, konuşulsa, tartışılsa gerçekler aydınlatılabilseydi belki daha sonraki acıları yaşamayacaktık. İşte bunun için biz, Türkiye'nin içinden geçtiği dönemin inceliklerini, hassasiyetlerini, önemini tüm yönleriyle milletimizle paylaşmaya çalışıyoruz."



"Telefondan haykırışımla milletim sokaklara dökülmüştü"



Türkiye'nin son 6 yılda, tarihinin hiç bir döneminde olmadığı kadar çok sayıda ve çok yönlü saldırıya maruz kaldığını vurgulayan Erdoğan, "Bunların hiç biri de tesadüf değildi. Hiç biri de hesapsız kitapsız değildi." ifadesini kullandı.



15 Temmuz darbe girişimi akşamı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tankların arasından geçerek, Bakırköy Belediyesine gittiğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gece 01.15'te aynı havalimanına uçakla geldim. Yanımda damadım, eşim, torunlarım vardı, onlarla birlikte geldim. 10 binler alandaydı. Türkiye genelinde milyonlar meydanlardaydı. Sağ olsunlar bir telefon mesajıyla bir telefondan haykırışımla milletim sokaklara dökülmüştü. ve Bay Kemal bütün bu tabloları Bakırköy Belediyesinde kahvesini yudumlayarak izliyordu, görüntülerle sabit. Bay Kemal, sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de zaten bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes'le iki arkadaşının ipini çekenlerin zihniyeti neyse senin zihniyetin de odur.



Bunları biz çok iyi biliyoruz, hepinizin ortak bir amacı vardı, bu amaç, Türkiye'nin istikrarına darbe vurmaktır, bu amaç milletimizin huzurunu kaçırmaktır. İşte şimdi de sen bölücü terör örgütüyle berabersin. Kandil ne diyor? 'Batıda AK Parti ve MHP'yi bitireceğiz, Kürdistan'da da CHP ile birlikte olacağız.' diyor. Herhangi bir şey söylemeye gerek var mı?"



"Sizin tarihinizde, yokluklar kuyruğu vardı"



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dün Batman'ın bir ilçesinde yaptığı konuşmayı anımsatan Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:



"Ne söylüyor? Domates, biber, patlıcan. Kime anlatıyorsun? CHP olarak sizin tarihinizde yokluklar kuyruğu vardı Bay Kemal. Senin baban da bunu iyi bilir sen de bunu iyi bilirsin, detayına ben girmeyim. Analarımızın, babalarımızın nüfus cüzdanlarında verilen özel kartlarda mühürler var mühürler. Yağ kuyrukları, benzin kuyrukları, sende de ilaç kuyrukları vardı. Şimdi ne var? Şimdi yokluk kuyruğu yok, elhamdülillah varlık kuyruğu var. Biz bu arada simsarları, komisyoncuları, 'halkımı mı sömürmek istiyorsun? Size fırsat vermeyeceğiz' diye bu adımları attık. Benim milletim de bundan çok çok memnun ve fiyatlar ne oldu? Yarı yarıya indi."



Isparta ziyaretini hatırlatan Erdoğan, TBMM Başkanvekili ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in kendisine "elde 400 bin ton elma var" dediğini anlattı.



Bunun üzerine kendisinin de "Görüşün, uygun bir fiyat veriyorlarsa ben hemen Hazine, Maliye Bakanıma telefon ediyorum ve bu elmayı biz çeker alır milletimize inşallah bunu satarız" dediğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:



"Ne oldu? Onlarla anlaşıldı ve ummadıkları bir fiyat, '2 lira' dediler. 2 liradan onlardan aldık bu elmayı ve bu elma şu anda piyasada 3 liraya satılıyor. Nakliyesi, her şeyiyle 3 lira. Peki daha önce kaça satılıyordu? 8, 9, 10 bu fiyatlarla satılıyordu. Golden elma, starking elma, böyle kaliteli. Bay Kemal, sen bu işlerden anlamazsın. Sen hala aynı yerdesin, 9 kez seçime girdin kaybettin, koltuktan kalkamıyorsun."



Erdoğan, iktidara geldiklerinde 23,5 milyar dolar IMF'ye borç olduğunu, 2013'ün mayısında bu borcun bittiğini dile getirdi.



Bütün büyük oyunları bozduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Çevremize baktığımızda, herkes bize hayran. Daha iyi olacağız, daha güçlü olacağız. Siz yeter ki yere sağlam basın, yeter ki birbirimize inanalım. Rabbime hamd ediyorum, 'Ya Rab bizi bu millete hizmetkar kıldın'. Çünkü biz size efendi olmadık, biz size hizmetkar olduk. Hizmetkar olarak da bu yola devam edeceğiz. Rabbim inşallah bu millete, bu vatana ve din-i mübin-i İslam'a hizmet yolunda bu emanetini bizlerden alsın."



Notlar



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından olan "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti. Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı, vatandaşlara kenevirden yapılmış torbaların içinde çay dağıttı.



"Doğunun sınır taşı, Erzurum'un dadaşı, dünya liderimiz var bizim eğilmez Türk'ün başı", "Bu ülkede nice nene hatunlar vardır. Kahraman da yetiştirir dünyaya meydan okuyan büyük lider de" yazılı pankartlar dikkati çekti.



Ayrıca "Hakimiyet hakkındır diyen bir gençlik.15 Temmuz'da olduğu gibi dün de bugün de yarın da şüheda için hakka yürümeye ant içen bir gençlik" yazılı pankartın üzerinde de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı da yer aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'yle ilgili filmlerin gösterildiği mitingde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönemde de AK Parti adayı Mehmet Sekmen, Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti MKYK üyesi ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de birer konuşma yaptı.



Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.



(Bitti)

